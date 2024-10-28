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Kanser riskine son! Diyetinizde olması gereken 5 mucizevi antioksidan

Her beş kişiden biri hayatının bir döneminde kansere yakalanma riski taşıyor. Yaş ve genetik faktörler gibi değiştirilemeyen unsurlar olsa da sağlıklı bir diyetin hastalık riskini azaltabileceği belirtiliyor. Hücrelerde hasara yol açan serbest radikallerin olumsuz etkilerine karşı antioksidanlar koruyucu bir rol üstleniyor. Likopen, resveratrol, lutein, zeaksantin ve A vitamini gibi antioksidanlar, vücut direncini artırarak kanser riskini düşürebilir.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 18:48 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 18:50
Kanser riskine son! Diyetinizde olması gereken 5 mucizevi antioksidan

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American Institute for Cancer Research'e göre, serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stres, hücre yapısına zarar vererek kanser riskini artırıyor. AICR'nin 2024 raporunda, domateslerde bulunan likopen ve üzümlerden alınan resveratrol gibi antioksidanların bu hasarı önlemede etkili olduğu belirtiliyor. Aynı raporda, yumurta sarısında bulunan lutein ve zeaksantin ile A vitamininin özellikle kolon, meme ve prostat kanserine karşı koruma sağladığına dikkat çekiliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BU 5 GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN BESLENMENİZİN BİR PARÇASI OLMALI

Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarından koruyarak oksidatif stresi azaltır. Uzmanlar, antioksidan ihtiyacının doğal besinlerle karşılanmasının önemine dikkat çekiyor. İşte kansere karşı koruma sağlama potansiyeline sahip 5 önemli antioksidan...

1. Likopen

Domateslerde yoğun olarak bulunan likopen, hücre hasarını önleyerek tümör gelişimini baskılayabilir. Aynı zamanda sperm sağlığını destekleyici etkisi ile bilinir. Kabak, havuç ve dolmalık biber gibi besinlerde de bulunan likopen, karotenoid ailesinin bir üyesidir. Turuncu ve kırmızı renkli bu gıdalar, göz sağlığını korumanın yanı sıra kolon, akciğer, meme ve prostat kanserine karşı koruyucu etki gösterebilir.

2. Resveratrol

Koyu renkli meyveler, yer fıstığı ve üzüm gibi gıdalarda bulunan resveratrol, kansere karşı koruma sağlayan doğal bir polifenol olarak öne çıkıyor. Çalışmalar, resveratrolün belirli moleküler yolları etkileyerek kanser hücreleriyle savaştığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda kalp hastalıkları ve felce karşı da fayda sağlayabilir.

3. Lutein ve Zeaksantin

Tavuk yumurtası sarısında bulunan bu karotenoidler, göz sağlığına faydalarıyla bilinir. Araştırmalar, lutein ve zeaksantin tüketiminin katarakt ve makula dejenerasyonu riskini azalttığını gösteriyor. Ayrıca, 2019 yılında yapılan bir çalışma, yüksek lutein ve zeaksantin alımının kolorektal kanser riskini düşürdüğünü ortaya koymuştur.

4. A Vitamini

Balık, süt ürünleri ve yumurta gibi besinlerde bolca bulunan A vitamini, cilt ve göz sağlığını desteklerken hücreleri hasardan korur. Meme kanserine karşı koruma sağladığı ve radyoterapinin etkinliğini artırabileceği belirtilen A vitamini, aynı zamanda skuamöz hücreli karsinom gibi cilt kanserlerine karşı da koruyucu bir role sahiptir.

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