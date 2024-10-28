Kanser riskine son! Diyetinizde olması gereken 5 mucizevi antioksidan

American Institute for Cancer Research'e göre, serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stres, hücre yapısına zarar vererek kanser riskini artırıyor. AICR'nin 2024 raporunda, domateslerde bulunan likopen ve üzümlerden alınan resveratrol gibi antioksidanların bu hasarı önlemede etkili olduğu belirtiliyor. Aynı raporda, yumurta sarısında bulunan lutein ve zeaksantin ile A vitamininin özellikle kolon, meme ve prostat kanserine karşı koruma sağladığına dikkat çekiliyor.
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BU 5 GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN BESLENMENİZİN BİR PARÇASI OLMALI
Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarından koruyarak oksidatif stresi azaltır. Uzmanlar, antioksidan ihtiyacının doğal besinlerle karşılanmasının önemine dikkat çekiyor. İşte kansere karşı koruma sağlama potansiyeline sahip 5 önemli antioksidan...
1. Likopen
Domateslerde yoğun olarak bulunan likopen, hücre hasarını önleyerek tümör gelişimini baskılayabilir. Aynı zamanda sperm sağlığını destekleyici etkisi ile bilinir. Kabak, havuç ve dolmalık biber gibi besinlerde de bulunan likopen, karotenoid ailesinin bir üyesidir. Turuncu ve kırmızı renkli bu gıdalar, göz sağlığını korumanın yanı sıra kolon, akciğer, meme ve prostat kanserine karşı koruyucu etki gösterebilir.