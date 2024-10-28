Kanser riskine son! Diyetinizde olması gereken 5 mucizevi antioksidan

American Institute for Cancer Research'e göre, serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stres, hücre yapısına zarar vererek kanser riskini artırıyor. AICR'nin 2024 raporunda, domateslerde bulunan likopen ve üzümlerden alınan resveratrol gibi antioksidanların bu hasarı önlemede etkili olduğu belirtiliyor. Aynı raporda, yumurta sarısında bulunan lutein ve zeaksantin ile A vitamininin özellikle kolon, meme ve prostat kanserine karşı koruma sağladığına dikkat çekiliyor.