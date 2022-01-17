Kanser riski göbekle büyür! Erken teşhis hayat kurtarır





SEBEBİ POLİPLER!

Kolon kanseri, erken tanı sayesinde tedavi edilebilir kanser türleri arasında yer alıyor. Çünkü bu kanserin yüzde 90 gibi büyük bir oranının nedeni polipler oluyor. Düzenli yapılan kolonoskopi taraması sayesinde, bu lezyonlar kansere dönüşmeden önlenebiliyor. Dr. Emin Çapkınoğlu, 45 yaşından itibaren düzenli olarak kolonoskopi taraması yaptırılmasını öneriyor. "Rutin taramalarda; her yıl gaitada gizli kana bakılması ve 5 yılda bir kolonoskopi açısından değerlendirilmeniz önerilir. Polipler kolonoskopide tespit edildiği takdirde işlem sırasında hemen alınabilir ve böylece daha sonra gelişebilecek olan kolon kanseri büyük oranda önlenir" diyor.