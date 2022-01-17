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    Kanser riski göbekle büyür! Erken teşhis hayat kurtarır

    Kolon kanseri, 50 yaşından önce kapıyı çalıyor! Erken teşhis ve tedaviyse hayat kurtarıyor. Uzmanlar, uyarıyor: Karın şişliğiniz geçmiyorsa hemen doktora gidin!

    Kanser riski göbekle büyür

    Çağın vebası kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Dünyada en sık görülen kanser türlerinin başındaysa 'kolon kanseri' geliyor. Bu hastalık artık 50 yaş altındaki kişileri bile tehdit ediyor. Üstelik Batı tipi beslenme alışkanlığı, obezite ve sigara kullanımı, riski daha da artırıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Emir Çapkınoğlu, tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor.



    SEBEBİ POLİPLER!
    Kolon kanseri, erken tanı sayesinde tedavi edilebilir kanser türleri arasında yer alıyor. Çünkü bu kanserin yüzde 90 gibi büyük bir oranının nedeni polipler oluyor. Düzenli yapılan kolonoskopi taraması sayesinde, bu lezyonlar kansere dönüşmeden önlenebiliyor. Dr. Emin Çapkınoğlu, 45 yaşından itibaren düzenli olarak kolonoskopi taraması yaptırılmasını öneriyor. "Rutin taramalarda; her yıl gaitada gizli kana bakılması ve 5 yılda bir kolonoskopi açısından değerlendirilmeniz önerilir. Polipler kolonoskopide tespit edildiği takdirde işlem sırasında hemen alınabilir ve böylece daha sonra gelişebilecek olan kolon kanseri büyük oranda önlenir" diyor.



    AİLEDEN MİRAS
    Kolon kanserinin oluşmasında genetik ve çevresel faktörler etkili oluyor. Ailesinde bu hastalığı olanlar, daha çok risk taşıyor. Erken yakalanan kolon kanserinde, genellikle ilk olarak cerrahi yönteme başvuruluyor. Kanserin evresine göre; ameliyat öncesinde veya sonrasında kemoterapi, nadiren radyoterapiye başvuruluyor.



        SİNSİ İLERLER
        Belirtiler, genellikle polipler kanserleşmeye başladıkça ortaya çıkıyor. Çoğunlukla daha sık veya daha az tuvalete gitme gibi bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, karında şişkinlik ve gaitaya kan bulaşması halinde, doktora başvurmak gerekiyor.



        ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
        Batı tipi beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik ve obezite, kolon kanserine yakalanma riskini artırıyor.

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        Haberler Sağlık Kanser riski göbekle büyür! Erken teşhis hayat kurtarır
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