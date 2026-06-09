Kan şekerini zıplatmayan sofra tüyosu: Yemekten önce küçük bir kase yeterli
Kan şekerindeki ani dalgalanmalar yalnızca diyabet riskiyle değil gün içindeki enerji seviyeleri, açlık hissi ve kilo kontrolüyle de yakından ilişkili. Sağlıklı yaşam ve bağırsak mikrobiyotası alanında çalışan uzmanlar ise bu konuda oldukça basit bir alışkanlığa dikkat çekiyor: Ana öğünlere küçük bir porsiyon turşu ile başlamak. Özellikle sirke bazlı turşuların yemek sonrası glikoz yükselişini yavaşlatabildiği ve tokluk hissini artırabildiği belirtiliyor.
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- Dr. Álvaro Campillo, öğle ve akşam yemeklerinden önce tüketilen sirke turşusunun kan şekeri kontrolünü desteklediğini belirtiyor.
- Turşulardaki asetik asit, yemek sonrası kan şekeri ve insülin seviyelerindeki yükselişi azaltmaya yardımcı olabiliyor.
- Sirke bazlı turşular, fermente turşulara göre glikoz artışlarını dengelemede daha etkili bulunuyor.
- Salatalık turşusu, zeytin, kornişon, kapari, arpacık soğan ve biber turşuları yemek öncesi tüketilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.
- Turşuların düşük kalorili yapısı ve çıtır dokusu tokluk hissini artırarak iştah kontrolüne yardımcı olabiliyor.
Sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Álvaro Campillo'ya göre öğle ve akşam yemeklerinden önce tüketilen küçük miktarda sirke turşusu kan şekeri kontrolünü destekleyen pratik yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu alışkanlık aynı zamanda bağırsak sağlığına katkı sağlayabilecek etkileriyle de dikkat çekiyor.
SİRKENİN KAN ŞEKERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Uzmanlara göre turşularda bulunan asetik asit, yemek sonrası kan şekeri ve insülin seviyelerindeki yükselişi azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca glikozun kas dokusuna taşınmasını destekleyerek metabolik dengeye katkı sağlayabilir.
HER TURŞU AYNI ETKİYİ GÖSTERMİYOR
Vogue'da yer alan habere göre Dr. Campillo, turşuları iki ana gruba ayırıyor:
Sirke içerisinde muhafaza edilenler ve salamura yöntemiyle hazırlanan fermente ürünler.
Lahana turşusu ve kimchi gibi fermente seçenekler bağırsak mikrobiyotası açısından değerli olsa da yemek sonrası glikoz artışlarını dengeleme konusunda sirke bazlı turşuların daha etkili olduğu ifade ediliyor.
HANGİ TURŞULAR TERCİH EDİLEBİLİR?
Salatalık turşusu, zeytin, kornişon, kapari, arpacık soğan ve biber turşuları yemek öncesinde tüketilebilecek seçenekler arasında yer alıyor. Uzmanlar birkaç parçalık küçük porsiyonların hem yeterli hem de daha dengeli bir tercih olduğunu vurguluyor.
TOKLUK HİSSİNİ ARTIRABİLİR
Düşük kalorili yapıları ve yoğun lezzetleri sayesinde turşular iştah kontrolüne yardımcı olabilir. Çıtır dokularının çiğneme süresini uzatması da tokluk hissini destekleyen faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Bu sayede daha yüksek kalorili atıştırmalıklara yönelme ihtimali azalabiliyor.
Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.