Sirke bazlı turşular, fermente turşulara göre glikoz artışlarını dengelemede daha etkili bulunuyor. Lahana turşusu ve kimchi gibi fermente seçenekler bağırsak mikrobiyotası açısından değerli olsa da yemek sonrası glikoz artışlarını dengeleme konusunda sirke bazlı turşuların daha etkili olduğu ifade ediliyor.

Salatalık turşusu, zeytin, kornişon, kapari, arpacık soğan ve biber turşuları yemek öncesi tüketilebilecek seçenekler arasında yer alıyor. HANGİ TURŞULAR TERCİH EDİLEBİLİR? Salatalık turşusu, zeytin, kornişon, kapari, arpacık soğan ve biber turşuları yemek öncesinde tüketilebilecek seçenekler arasında yer alıyor. Uzmanlar birkaç parçalık küçük porsiyonların hem yeterli hem de daha dengeli bir tercih olduğunu vurguluyor.