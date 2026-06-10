Güneş ışınları kataraktı tetikliyor! Ameliyat için sonbaharı beklemeyin: Yazın göz sağlığını korumanın 3 yolu
İyice kendini gösteren güneş, göz sağlığımızı yakından tehdit ediyor. Op. Dr. İbrahim Sayın, yoğun ışınların göz merceğinde kalıcı hasarlara yol açarak katarakt oluşumunu hızlandırdığı konusunda uyarıyor...
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- Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sayın, yaz aylarında UV ışınlarının göz merceği üzerinde katarakt riski oluşturduğunu belirtti.
- UV filtreli güneş gözlüğü kullanımı, katarakt riskini önlemede en etkili yöntem olarak öneriliyor.
- Geniş kenarlı şapkalar, güneş ışınlarının göze dik açıyla gelmesini engelleyerek göz sağlığını korumada yardımcı olabilir.
- Rutin göz sağlığı kontrollerinin ihmal edilmemesi, göz kuruluğu ve enfeksiyon riskine karşı önem taşır.
- Sahte gözlüklerden kaçınılmalı ve UV koruması yüksek, sertifikalı gözlük camları tercih edilmelidir.
Yaz mevsimine girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları kendini gösteriyor. Güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar da göz merceğinin doğal yapısını bozuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sayın, konuyla ilgili önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
Sıcak havalar ve özellikle beraberinde gelen yoğun UV ışınları, gözümüzün içindeki doğal merceğin yapısını doğrudan etkiler. Bu ışınlar zamanla merceğin saydamlığını kaybetmesine, yani katarakt oluşumunun tetiklenmesine neden olur. Göz sağlığımızı korumak için yaz aylarında ekstra özenli ve dikkatli olmalıyız.
Sıcak havalar ve özellikle beraberinde gelen yoğun UV ışınları, gözümüzün içindeki doğal merceğin yapısını doğrudan etkiler. Bu ışınlar zamanla merceğin saydamlığını kaybetmesine, yani katarakt oluşumunun tetiklenmesine neden olur. Göz sağlığımızı korumak için yaz aylarında ekstra özenli ve dikkatli olmalıyız.
RİSKLERE KARŞI 3 KORUYUCU ADIM
UV FİLTRELİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIN: Katarakt riskini geciktirmede ve önlemede en etkili yöntem budur. Gözlük seçerken sadece cam rengine değil, mutlaka UV-A ve UV-B filtreli olmasına dikkat edilmelidir.
GENİŞ KENARLI ŞAPKA TAKIN: Güneş gözlüğünün tek başına yetersiz kaldığı anlarda, geniş kenarlı şapkalar güneş ışınlarının göze dik açıyla gelmesini engelleyerek güçlü bir siper görevi görür.
RUTİN GÖZ SAĞLIĞI KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN: Yaz döneminde sadece katarakt değil, artan hava sıcaklıkları ve klima kullanımı nedeniyle göz kuruluğu ile enfeksiyon riski de artar. Bu yüzden düzenli uzman hekim muayeneleri hayati önem taşır.
SAHTE GÖZLÜKLERDEN KAÇININ:
Gözü korurken doğru ekipman kullanımı kritiktir. Özellikle UV-B ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği saat 10.00 ile 14.00 arasında uzun süre güneşte kalmaktan kaçınmalıyız. Havalı veya renkli görünen ancak UV koruması olmayan kalitesiz gözlükler, göz bebeğini büyüterek zararlı ışınların gözün arkasına daha fazla sızmasına neden olur. Bu yüzden gözlük seçiminde UV bloke ediş oranı yüksek, sertifikalı ve kaliteli gözlük camları tercih edilmelidir.
Katarakt ameliyatı olmak için havaların serinlemesini beklemek gereksiz bir zaman kaybıdır. Geçmiş yıllardaki algının aksine, günümüzde modern katarakt cerrahisi için belirli bir mevsimi beklemeye gerek yoktur. Ameliyatlarımız yılın dört mevsiminde; tamamen klimalı, steril ve son derece güvenli ameliyathane ortamında rahatlıkla gerçekleştiriyoruz. Hastalarımızın görme kalitesini ertelememesi, yaşam konforu açısından büyük önem taşımaktadır. Sıcak havalarda da katarakt ameliyatı güvenle yapılabilir.
AMELİYAT İÇİN SONBAHARI BEKLEMEYİN
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık