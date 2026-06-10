Güneş ışınları kataraktı tetikliyor! Ameliyat için sonbaharı beklemeyin: Yazın göz sağlığını korumanın 3 yolu

Katarakt riskini geciktirmede ve önlemede en etkili yöntem budur. Gözlük seçerken sadece cam rengine değil, mutlaka UV-A ve UV-B filtreli olmasına dikkat edilmelidir.Güneş gözlüğünün tek başına yetersiz kaldığı anlarda, geniş kenarlı şapkalar güneş ışınlarının göze dik açıyla gelmesini engelleyerek güçlü bir siper görevi görür.

SAHTE GÖZLÜKLERDEN KAÇININ: Gözü korurken doğru ekipman kullanımı kritiktir. Özellikle UV-B ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği saat 10.00 ile 14.00 arasında uzun süre güneşte kalmaktan kaçınmalıyız. Havalı veya renkli görünen ancak UV koruması olmayan kalitesiz gözlükler, göz bebeğini büyüterek zararlı ışınların gözün arkasına daha fazla sızmasına neden olur. Bu yüzden gözlük seçiminde UV bloke ediş oranı yüksek, sertifikalı ve kaliteli gözlük camları tercih edilmelidir.

Yaz döneminde sadece katarakt değil, artan hava sıcaklıkları ve klima kullanımı nedeniyle göz kuruluğu ile enfeksiyon riski de artar. Bu yüzden düzenli uzman hekim muayeneleri hayati önem taşır.



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Katarakt ameliyatı olmak için havaların serinlemesini beklemek gereksiz bir zaman kaybıdır. Geçmiş yıllardaki algının aksine, günümüzde modern katarakt cerrahisi için belirli bir mevsimi beklemeye gerek yoktur. Ameliyatlarımız yılın dört mevsiminde; tamamen klimalı, steril ve son derece güvenli ameliyathane ortamında rahatlıkla gerçekleştiriyoruz. Hastalarımızın görme kalitesini ertelememesi, yaşam konforu açısından büyük önem taşımaktadır. Sıcak havalarda da katarakt ameliyatı güvenle yapılabilir.

Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık