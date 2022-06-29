Kalp ve damar sağlığının en büyük düşmanı kolesterol! İşte uzmanlardan hayat kurtaran 7 öneri





MIŞIL MIŞIL KANSER

Meme kanseri, kadın sağlığını tehdit ediyor. Ülkemizde her 8 kadından biri, meme kanserine yakalanıyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, İsviçre'deki Bazel Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya değiniyor. Bilim adamlarının yaptığı çalışmaya göre kanda dolaşan ve metastaz yapan meme kanseri tümör hücreleri daha çok uyku döneminde ortaya çıkıyor. gece uykuda iken tümörden ayrılan hücrelerin, gündüz dolaşıma salınan hücrelere göre daha hızlı çoğaldıkları ve metastaz yapma potansiyellerinin daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Coşkun, "Bu çalışmada görüyoruz ki gece alınan kanda saptanan tümör hücreleri daha önemli olabilir. Uyku düzeninden sorumlu olan melatonin hormonu muhtemelen bu farklılık üzerinde etkili. İleride bu çalışmanın sonuçları hem tedavi planlamasında hem de prognoz tayininde önemli ilerlemelere yol açabilecek başka çalışmalara ışık tutabilir" diyor.



YEMEKLERİ ÇOK ÇİĞNE REFLÜYÜ ÖNLE

Sağlıksız beslenme, fazla kilo, hareketsizlik ve stres derken günümüzde reflü hastalığı giderek yaygınlaşıyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, gazlı ve asitli içeceklerin, çiğ sebze ve meyvelerin reflü ataklarına neden olduğunu belirtiyor. Düzenli sebze tüketimi, reflü şikayetlerini azaltıyor. Yemeklerin buharda ya da ızgarada pişmesini öneren Dr. Atmış, "Asidik olmayan meyveleri tercih edin. Mide ve bağırsak dostu probiyotik yoğurt ve kefirin yanı sıra bol su içmeye özen gösterin" bilgisini veriyor. Gazlı içeceklerin reflü şikayetlerini artıracağını sözlerine ekliyor.



ŞİFA KAYNAĞI AYNISEFA

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, sağlığı koruyor. Enfeksiyonlarla mücadele eden aynısefa yağı, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

● Eklem ve kemik sağlığını korur.

● Nezle ve grip riskini azaltır.

● SaçlarI güçlendirir.

● Ülser ve reflü hastalıklarına iyi gelir.

● İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder.

● Adet sancılarını dindirir.

● Migren ağrısını hafifletir.

● Egzama şikayetlerini azaltır.



KEMİKLERE SEMİZOTU

Şifa deposu semizotu, sindirim sistemini harekete geçirir. Bağırsak sorunlarını giderir. Akciğer kanseriyle mücadele eder. Kemikleri güçlendirir.



ALZHEİMER'A HURMA YETER

Alzheimer'la mücadele eden hurma, vücudu toksinlerden temizler. Diyabet hastalarının kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Tok tutar.



AŞK OLSUN HARDAL

Hardal, cinsel sorun yaşayanların çiftlerin yüzünü güldürüyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Ancak tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gerekiyor.

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