Kalp ve damar sağlığını destekleyen çay, böbrek ve karaciğeri koruyor





YALNIZLIK DEMANS YAPIYOR

Yaşlılık, biyolojik bir sürecin yanı sıra sosyal ve psikolojik değişimleri de beraberinde getiriyor. Özellikle bu dönemde, nörolojik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Bunların başında ise demans geliyor. Öğrenme, konuşma, düşünme gibi fonksiyonların bozulması durumu olarak bilinen demans, kişinin sosyal hayatını büyük bir ölçüde etkiliyor. Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Çakır, demansı önlemek için kitap okumayı, satranç, puzzle ve kelime oyunları oynamayı öneriyor. Sosyal hayatın beyin sağlığını desteklediğini ve demansı önlediğini belirtiyor. "Araştırmalara göre yalnızlık beyin hücrelerini olumsuz yönde etkiliyor diyebiliriz. Yalnızlık, hafıza ve algılamayı olumsuz yönde etkileyerek demansa yer açıp bu hastalığın oluşmasına olanak sağlar. Yalnız insanlarda demans görülme sıklığı daha fazladır" diyor.



BABA TARÇIN

Kokusuyla bile mutlu eden tarçın, kan şekerini dengeler. Vücuda enerji verir. Aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşar. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırır. Sperm kalitesini yükselterek baba olmayı kolaylaştırır.



BADEM ŞİFA DOLU

En sevilen kuruyemişlerden badem, sağlıklı yağlar içerir. Sağlığa da fayda sağlar. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Cildi yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklığı önler. Saçları da güçlendirir. Bağırsak sağlığını da destekler.



BÖBREKLERE KEREVİ

Vitamin deposu kereviz, şifa dağıtır. Lifli etkisiyle sindirim sistemini güçlendirir. Mideyi ve bağırsakları korur. Kanı temizler. Karaciğer şişkinliğini bitirir. Böbreklerdeki taşı kumu döker.