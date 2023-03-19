Kalp ve damar sağlığını destekleyen çay, böbrek ve karaciğeri koruyor

Sohbetlere eşlik eden çay, ağızları tatlandırıyor. Sağlığı da koruyor. Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Ömer Fatih Çelik, ülkemizde fazlaca tüketilen siyah çay tiryakilerini sevindirecek bilgiler veriyor. Çay içenlerin ani ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila yüzde 12 oranında daha düşük olduğu belirtiyor. "Annals of Internal Medicine'de yayımlanan çalışmaya göre çay içmek ayrıca kardiyovasküler hastalık, iskemik kalp hastalığı ve felç gibi hastalıkları azalttığı da tespit edilmiştir" diyor. Siyah çayın, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde koruduğunu da belirtiyor. Dr. Ömer Fatih Çelik, çayın üreme sağlığını da desteklediğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: Araştırmalara göre siyah çay, sperm canlılığını, sperm hareketliliğini artırdığı ve sperm yapısında az da olsa düzelme sağladığı tespit edilmiştir. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde koruduğu tespit edilirken hormonlar üzerinde etkisi görülmemiştir.
YORGUNLUĞUN SEBEBİ KANSIZLIK
Kansızlık, yani anemi pek çok insanın yaşadığı ortak sorunların başında geliyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, bu hastalığın en çok kadınlarda görüldüğünü belirtiyor. "Kansızlığın en sık belirtileri halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, saç dökülmesi ve ciltte kuruluk gibi durumlardır" diyor. Kansızlığın tanısı ve tedavi yöntemlerinin farklı olabildiğini anlatan Dr. Kaldır, şöyle devam ediyor: Tedavi yöntemleri fark etmektedir. Bugün bizim en çok karşılaştığımız anemi demir eksikliğine bağlıdır. İkinci sırada ise B12 eksikliği bulunmakta. Biz bu tanıyı yaptığımız testlerde koyup, tedavisini ona göre uyguluyoruz.
YALNIZLIK DEMANS YAPIYOR
Yaşlılık, biyolojik bir sürecin yanı sıra sosyal ve psikolojik değişimleri de beraberinde getiriyor. Özellikle bu dönemde, nörolojik hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Bunların başında ise demans geliyor. Öğrenme, konuşma, düşünme gibi fonksiyonların bozulması durumu olarak bilinen demans, kişinin sosyal hayatını büyük bir ölçüde etkiliyor. Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Çakır, demansı önlemek için kitap okumayı, satranç, puzzle ve kelime oyunları oynamayı öneriyor. Sosyal hayatın beyin sağlığını desteklediğini ve demansı önlediğini belirtiyor. "Araştırmalara göre yalnızlık beyin hücrelerini olumsuz yönde etkiliyor diyebiliriz. Yalnızlık, hafıza ve algılamayı olumsuz yönde etkileyerek demansa yer açıp bu hastalığın oluşmasına olanak sağlar. Yalnız insanlarda demans görülme sıklığı daha fazladır" diyor.
BABA TARÇIN
Kokusuyla bile mutlu eden tarçın, kan şekerini dengeler. Vücuda enerji verir. Aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşar. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırır. Sperm kalitesini yükselterek baba olmayı kolaylaştırır.
BADEM ŞİFA DOLU
En sevilen kuruyemişlerden badem, sağlıklı yağlar içerir. Sağlığa da fayda sağlar. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur. Cildi yeniler. Yaşlanmayı geciktirir ve kırışıklığı önler. Saçları da güçlendirir. Bağırsak sağlığını da destekler.
BÖBREKLERE KEREVİ
Vitamin deposu kereviz, şifa dağıtır. Lifli etkisiyle sindirim sistemini güçlendirir. Mideyi ve bağırsakları korur. Kanı temizler. Karaciğer şişkinliğini bitirir. Böbreklerdeki taşı kumu döker.