Kalp ve damar hastalıkları kadınlarda daha zor teşhis ediliyor! Uzmanlar uyarıyor: Fazla kiloları verin, hareket edin....

Kalp ve damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Dünyaca ölüme en çok neden olan hastalıklar arasında ilk sırada yer alıyor. Araştırmalar, kadınların erkeklere oranla daha fazla risk altında olduğunu gösteriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp hastalıklarının kadınlarda daha zor teşhis edildiğini belirtiyor. Alınması gereken tedbirleri açıklıyor...

ÖSTROJEN KORUR Kalp hastalıkları, kadınlarda genellikle sessiz ve sinsi ilerliyor. Semptom göstermiyor. İşte bu durum teşhiste gecikmeye ve kalp krizi gibi ciddi sorunlara neden oluyor. Kardiyovasküler sistemde cinsiyete bağlı olarak birçok farklılık bulunuyor. Kadınların daha küçük kan damarları ve kalp odaları bulunuyor. Kadınlarda östrojen ve progesteron, erkeklerde ise testosteron hormonunun baskın olması kalp ve genel sağlığı etkiliyor.

ÖFKE, KEDER, ŞOK!

Kadınlar her türlü kalp hastalığına yakalanabiliyor. Ancak daha az yaygın olan ancak kadınları erkeklerden daha sık etkileyen bazı kalp hastalığı türleri de bulunuyor. Koroner mikrovasküler hastalık, kalbin en küçük damarlarında kan akışını engelleyen spazmlardan kaynaklanan göğüs ağrısı durumu olarak biliniyor. Genellikle dinlenme veya rutin aktiviteler sırasında oluyor. Bu ciddi durum, kalp krizi veya diğer kalp hastalıkları geçirme riskinizi artırıyor. Kırık kalp sendromunda güçlü göğüs ağrısı veya kalp krizi gibi şikayetler görülüyor. Derin keder, öfke veya şaşkınlık gibi güçlü duyguların stresinden kaynaklanıyor. Genellikle menopozdan sonra kadınları etkiliyor.

DİNLENME SIRASINDA AĞRI VARSA

Prof. Dr. Boztosun, kadınlarda kalp hastalığı belirtilerini sıralıyor: Göğüste donuk, ağır veya keskin olabilen ağrı, boyun, çene, boğaz, üst karın veya sırtta ağrı, olağandışı yorgunluk görülebilir. Kadınların dinlenirken veya günlük aktiviteler yaparken göğüs ağrısı çekme ihtimali erkeklerden daha fazladır. Yüksek tansiyon, kolesterol, kan şekeri, egzersiz eksikliği, aşırı kilo ve sigara içmek, riski artıran faktörlerdir...