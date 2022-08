Kalp sağlığını damar hastalıkları tehdit ediyor

STRES RİSKLİ

Kalp ve damar hastalıkları faktöre bağlı olarak çağımızın kronik hastalıklarının başında geliyor. Aşırı kilodan kaçınmak, günde en az yarım saat egzersiz yapmak ve stresten uzak kalkmak, kalp sağlığını destekliyor. Prof. Dr. Şirin, en yaygın görülen damar hastalıkları periferik damar hastalıkları olduğunu ifade ediyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Egzersiz ve medikal uygulamalar başlangıç seviyesindeki hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Olası komplikasyonları önlemekte ve hastalığın kontrol altında tutulmasında yeterli olmaktadır. Endovasküler tedavide ise cerrahi operasyonlar öncesi uygulanacak düşük risk teşkil eden ilaçlı balon veya stent gibi uygulamaları içerir.



DEMİR EKSİKLİĞİNE DOĞAL REÇETE

Demir eksikliği, dünyada en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Yorgunluk, halsizlik, sürekli uyuma isteği, fazla üşüme, iştahsızlık, saç dökülmesi gibi sorunlara yol açıyor. Diyetisyen Tuğçe Sert, ilaç tedavisi kadar doğru beslenmenin de önemli olduğunu belirtiyor. Önerileri sıralıyor:

Demir içeriği yüksek besinlerle C vitamininden zengin besinleri birlikte tüketin.

Haftada 2-3 gün kırmızı et yiyin.

Her gün 1 tane yumurta yiyin. Yumurtadaki demirin emilimini arttırmak için sabah kahvaltılarınıza meyve, maydanoz ekleyin.

Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı pekmez tüketin. Kuru baklagilleri ve tahıl grubunu beraber tüketin. Yanında bol yeşillikli salata yiyin.



SAĞLIĞI SARSICAK!

Besinlerin yanlış tüketilmesi, hastalıklara zemin hazırlıyor. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırma sıcak yiyeceklerle kanser arasındaki bağlantıyı gösteriyor. The National News'in haberine göre sıcak içeceklerin sık tüketilmesi yemek borusu kanserine yakalanma riskini 3 kat artırıyor. Onkolog Smita Joshi sıcak içeceklerin riski 2.8 kat artırdığını belirtiyor. "Sıcak içecekler, hücrelerin sürekli yenilenmesine neden olur. Bu da hücreleri kanserli hale getirebilir. Çaylar içilmeden önce birkaç saniye soğutulmalıdır" diyor.



Metabolizmayı hızlandırın

Hem yaşam tarzı hem de hastalıklar, kilo artışına yol açıyor. Dyt. Merve Öz, kilo kontrolünde metabolizma hızının artırılmasına değiniyor. Yeşil çayın, sindirimi hızlandırıcı etkisine de değiniyor. Şöyle devam ediyor: Düzenli uyku, obeziteyle savaşır. Ayrıca kilo başına 30 mililitre su tüketilmelidir. Düzenli egzersiz de metabolizma hızını artırır.



ŞEKER HASTALIĞI AŞKIN DA DÜŞMANI

Diyabet, yani şeker hastalığı, hayatı tehdit ediyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zülfü Sertkaya, bu hastalığın erkeklerin cinsel hayatında da sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Özellikle 40-50 yaşlarından sonra erkeklerde sertleşme bozukluğu, erken boşalma ve penis eğriliği gibi sağlık sorunlarının sıkça görüldüğünü belirtiyor. "Şeker erkeklerde penise giden sinirlerde hasara neden olarak sertleşme bozukluğunu ortaya çıkardığı bilinmektedir. Şeker hastalığının tedavi edilmesi için Dahiliye ve Endokroloji uzmanlarıyla birlikte hareket etmek gerekir. Hastalar önce şekeri kontrol altına almalı ardından ürolojik rahatsızlıklar için tedavinin planlanması gerekir" diyor.



KANSERE HAŞHAŞ

Vücuttaki enfeksiyonları bitiren haşhaş, mesane iltihabıyla mücadele eder. Beyin sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Meme kanserinden korur.



DİŞLERE CEVİZ

Omega-3 deposu ceviz, kalp sağlığını destekler. Beyni güçlendirir. Kansere karşı koruma sağlar. Uyku problemlerini bitirir. Dişleri güçlendirir.

