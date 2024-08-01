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Kalp sağlığına aman dikkat! Uzmanlar sağlıklı kalbin şifresini açıklıyor: Düzenli uyuyun, dişlerinize iyi bakın...

Kalp sağlığı ihmale gelmiyor. Yaşa bakmaksızın hemen herkeste görülüyor. Uzmanlar, sağlıklı kalbin şifresini açıklıyor: Düzenli uyuyun. Dişlerinize iyi bakın...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024
Kalp sağlığına aman dikkat! Uzmanlar sağlıklı kalbin şifresini açıklıyor: Düzenli uyuyun, dişlerinize iyi bakın...

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Kalp ve damar hastalıkları, son yıllarda yaşa bakmaksızın yaygınlaşıyor. En sık görülen ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Genetik faktörlerin yanı sıra kalp hastalıklarının görülmesinde günlük hayattaki yanlış alışkanlıklar da yol açıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel, kalp sağlığını olumsuz etkileyen 9 hatalı alışkanlığı açıklıyor:

AZ UYUMAK: Günde yedi-sekiz saatten az uyku, vücut stresine neden olur. Bu da kalp hastalıklarını tetikler. Rutin olarak dört, beş, altı saat uyuyan kişilerde diyabet, hipertansiyon ve obezite riski artar.

DİŞ SAĞLIĞI ÖNEMLİ:
Sağlıklı kalp için sağlıklı ağız yapısına sahip olmak gerekir. Araştırmalar, tedavi edilmeyen diş eti hastalıklarının, kan damarlarının iç tabakasında fonksiyon bozukluğuna neden olarak kalp sağlığını bozduğunu göstermiştir.

AŞIRI TUZ TÜKETMEK:
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde 5 gramdan fazla tuz tüketmemek gerekir. Çünkü kan basıncını yükselten sodyum, kalbe zarar verir. İçeriğinde sodyum bulunan işlenmiş besinler; cipsler, tuzlu bisküviler, krakerler, konserveler ve ekmektir.

HAREKETSİZLİK: Hareket, hemen her hastalığın önlenmesini sağlar. Kalbi korumak için haftada 150 dakika egzersiz yapılması önerilir.

YETERSİZ MAGNEZYUM ALIMI: Magnezyum eksikliği, çarpıntı, yorgunluk hissi, baş ağrısına yol açar. Ayrıca yüksek tansiyon, diyabet hastalığını tetikleyerek kalp hastalık oluşumuna neden olur. Bu nedenle yeşil sebzeler, badem, kaju, yer fıstığı gibi kabuklu yemişlere, baklagiller tüketmek gerekir.

DOYMUŞ YAĞA DIKKAT:
Vücuda alınan yağ miktarının artması, kalp hastalıklarına yol açar. En riskli olan ise doymuş yağlardır. Doymuş yağları en fazla içeren ürünler; işlenmiş et ürünleri, kızartılmış hazır yiyecekler, kekler, bisküviler, tereyağı ve yağlı etlerdir.

STRESİ YÖNETEMEMEK:
Stres anında, kalp atışı hızlanır. Bu durum kalbin hızlı çalışmasına ve kandaki kolesterol düzeyinin yükselmesine neden olur.

EN BÜYÜK RİSK SİGARA
Sigara içilmesi kalp hastalıkları riskini artırır. Sigara içenlerde kalp hastalığı riski, sigara içmeyenlerle kıyaslandığında 2-5 kat daha fazladır. Uzun yıllar boyunca sigara içmek, ömrü ortalama 10-12 yıl azaltır. Yapılan çalışmalara göre, sigaranın bırakılmasından sonraki 3 yıl içinde kalp krizi geçirme riski yarıya düşer, 6 yılın sonunda ise sigara içmeyen kişilerin düzeyine iner.

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