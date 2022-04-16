Kalp sağlığı ihmale gelmiyor! Sağlıklı kalbin anahtarı düzeli uykudan geçiyor

Kalp ve damar hastalıkları, son yıllarda yaşa bakmaksızın yaygınlaşıyor. En sık görülen ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Genetik faktörlerin yanı sıra kalp hastalıklarının görülmesinde günlük hayattaki yanlış alışkanlıklar da yol açıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hilal Kurtoğlu Gümüşel, kalp sağlığını olumsuz etkileyen 9 hatalı alışkanlığı açıklıyor:
AZ UYUMAK: Günde yedi-sekiz saatten az uyku, vücut stresine neden olur. Bu da kalp hastalıklarını tetikler. Rutin olarak dört, beş, altı saat uyuyan kişilerde diyabet, hipertansiyon ve obezite riski artar.
DİŞ SAĞLIĞI ÖNEMLİ:
Sağlıklı kalp için sağlıklı ağız yapısına sahip olmak gerekir. Araştırmalar, tedavi edilmeyen diş eti hastalıklarının, kan damarlarının iç tabakasında fonksiyon bozukluğuna neden olarak kalp sağlığını bozduğunu göstermiştir.