Bir hafta boyunca bunu içerseniz hayatınız kökünden değişecek! Yapmanız gereken sadece bir bardakta bekletmek
Doğanın kendisi başlı başına büyük bir şifa kaynağı. Kimilerini çok yakından tanıdığımız, kimilerinin adını bile duymadığımız pek çok şey hiç ummadığınız yerden, hiç ummadığınız şifayi ayaklarınızın altına seriyor. Karanfil, hemen hemen her mutfakta kullanılan popüler bir baharattır. Bu harika baharat, sağlık için çok faydalıdır. Karanfil suyu nasıl yapılır, karanfilli su diyeti nasıl uygulanır, karanfilin faydaları nelerdir?
Karanfilli su aynı zamanda güçlü bir antiseptik özelliği olan bir karışımdır. Bu sayede vücutta ki mikropları temizler ve vücutta ki zararlı toksinleri dışarı atmada yardımcı olur. Aynı zamanda karanfil mide bulantısı ve diş eti hastalıklarına karşı da oldukça faydaları olan bir baharattır. Bunların yanında iyi bir idrar söktürücüdür. Karanfil kürünü uygularken çok yağlı, şekerli ve mayalı hamurlu gıdalardan uzak durursanız çok daha hızlı ve etkili sonuçlar alabilirsiniz.
Bir hafta boyunca karanfilli su içerseniz bakın ne oluyor! Karanfil suyu ile kilo verin! Hem 1 haftada 3 kilo zayıflamak hemde karanfilin sağlığa faydalarından yararlanmak istiyorsanız karanfil su kürünü mutlaka uygulamalısınız. Evinizde çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu kür yağ yakıcı özelliği sayesinde istenmeyen kilolardan kurtulmaya yardımcı olur.
Zayıflatıcı karanfilli su nasıl hazırlanır? Çubuk tarçın, zencefil kökü ve karanfil bir demliğin içerisine konulur. Üzerine 2 su bardağı suyu ilave edin ve tıpkı çay demler gibi demlemeye bırakın. Hazırlamış olduğunuz karanfilli su karışımından sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa öğünlerden yarım saat kadar önce için.