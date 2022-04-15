Bir hafta boyunca bunu içerseniz hayatınız kökünden değişecek! Yapmanız gereken sadece bir bardakta bekletmek

Karanfilli su aynı zamanda güçlü bir antiseptik özelliği olan bir karışımdır. Bu sayede vücutta ki mikropları temizler ve vücutta ki zararlı toksinleri dışarı atmada yardımcı olur. Aynı zamanda karanfil mide bulantısı ve diş eti hastalıklarına karşı da oldukça faydaları olan bir baharattır. Bunların yanında iyi bir idrar söktürücüdür. Karanfil kürünü uygularken çok yağlı, şekerli ve mayalı hamurlu gıdalardan uzak durursanız çok daha hızlı ve etkili sonuçlar alabilirsiniz.