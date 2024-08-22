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Kalp krizine karşı hayati bilgiler!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 17 milyon insan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Kalp krizine karşı hayati bilgiler!

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl 17 milyon insan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Doç. Dr. Tuncay Kırış Türkiye'de de her yıl 300 bin kalp krizi vakası gözlemlendiğini belirtiyor. Şu hayati bilgileri veriyor:

"Son yıllardaki verilere göre genç yaşta, 40 yaş altında kalp krizinin sayısında önemli bir artış mevcut. Her 5 kalp krizinden bir tanesinin 40 yaş altında olduğu görülmektedir. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri, çağımızın en önemli hastalığı olan obezite, aşırı kiloluluk. Türkiye, obezite konusunda Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Obezitenin en önemli nedeni tabii ki günümüzde özellikle beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler. Hazır gıdaların aşırı derecede tüketilmesi, aşırı derecede karbonhidrat ağırlıklı beslenme, hareketsiz yaşam. Bunların hepsi obeziteyi tetikliyor. Obezite de bir yandan hipertansiyon, şeker hastalığı ve kolesterol yüksekliğine sebep olabilir. Bu durum ise kardiyovasküler hastalıklara neden oluşturur."

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