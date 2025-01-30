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Kalp krizi ölümlerinde Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerini geride bıraktı!

Türkiye'de her yıl 300 bin kalp krizi vakası yaşanırken, vakaların %66'sı ölümle sonuçlanıyor. Kalp krizi kaynaklı ölümlerle Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerini geride bırakıyor ve ilk sırada yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025
Kalp krizi ölümlerinde Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerini geride bıraktı!

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    Türkiye'de her 100 bin kişiden yaklaşık 353'ü kalp krizi geçiriyor. Her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Bu vakaların yaklaşık yüzde 66'sı ölümle sonuçlanıyor.

    Kalp krizi kaynaklı ölümlerde Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında birinci sıraya yükseliyor.

    Prof. Serkan Durdu, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtileri ihmal etmek, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve stresi yönetmek, kalp sağlığını korumak için temeldir" diyor.

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