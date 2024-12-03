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Kalp krizi değil safra kesesi: Bu iki hastalığı karıştırmayın!

Safra taşı ağrısı, kalp kriziyle karışıyor. Kadınlarda daha sık görülen bu hastalıkta erken teşhis ve doğru tedavi, yaşam kalitesini yükseltiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Kalp krizi değil safra kesesi: Bu iki hastalığı karıştırmayın!

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Safra kesesi, sindirime yardımcı organlar arasında bulunuyor. Bu organla ilgili problemler, kimi zaman farklı hastalıklara benziyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selami Karaca özellikle kalp krizi ve safra kesesi ağrısının karıştığını belirtiyor.

ÇOK ÖLÜMCÜL
"Beslenme şekli, bir takım yağlı yiyeceklerin yenilmesi safra, safra kesesi, karaciğer, pankreas ile ilgili hastalıkların oranını arttırdı. Safra kesesi ve safra taşı sadece safra kesesini ilgilendiren bir hastalık değil. Bunlar safra kanalından düşerek pankreasın kanalını tıkayabiliyor pankreatit gibi ölümcül bir rahatsızlığa neden olabiliyor. Bazen safra kesesi hastalıkları kalp krizi gibi algılanabilir veya kalp krizi safra kesesi ağrısı gibi algılanıp kalp krizi atlanabilir" uyarısında bulunuyor.

TEDAVİSİ VAR
Kadınların safra kesesi taşı hastalıklarında daha çok risk taşıdığını belirten Dr. Karaca, şu bilgileri veriyor: Eğer safra kesesi taşı var safra kanalında herhangi bir şey yoksa safra kesesini kapalı ameliyat şekliyle tamamen tedavi edilebilir. 60 yaş üstü kişiler ve kadınlar cinsiyet olarak daha yüksek oranda safra kesesi hastalığına maruz kalıyor. Kolesterol ilacı kullanan hastaların çok dikkatli olması lazım. Bu ilaçlar da taşlara neden oluyor.

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