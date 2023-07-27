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Kalp hastaları dikkat! Yeşil soğan ödem atar...

Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. İşte sizler için derlediğimiz 28 Temmuz tarihli sağlık hbaerleri....

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Temmuz 2023
Kalp hastaları dikkat! Yeşil soğan ödem atar...

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Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir.



Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Ödem atmaya yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK İÇİN KEFİR İÇİN
Kalsiyum deposu kefir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Laktoz hassasiyetini düzenler. Diş çürüklerini önlemede de etkilidir. Kilo kaybına destek olur. Sinirleri yatıştırır.



KANSERİN UMUDU AHUDUDU
Rengi ve kokusu ile tam bir yaz güzelliği yaşatan ahududu, kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığını destekler. Kanserle savaşmaya yardımcı olur. Cildi onarır. Uzun süre tokluk hissi sağlar.

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