Kalp hastaları dikkat! Yeşil soğan ödem atar...





KANSERİN UMUDU AHUDUDU

Rengi ve kokusu ile tam bir yaz güzelliği yaşatan ahududu, kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığını destekler. Kanserle savaşmaya yardımcı olur. Cildi onarır. Uzun süre tokluk hissi sağlar.



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