Kalp hastaları dikkat! Yeşil soğan ödem atar...

Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir.
Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Ödem atmaya yardımcı olur.
KANSERİN UMUDU AHUDUDU
Rengi ve kokusu ile tam bir yaz güzelliği yaşatan ahududu, kalp krizi riskini azaltır. Göz sağlığını destekler. Kanserle savaşmaya yardımcı olur. Cildi onarır. Uzun süre tokluk hissi sağlar.