Hızlı Özet Göster Her yaş döneminin farklı uyku ihtiyacı bulunuyor ve bu ihtiyaç yaşam boyunca değişiyor.

Yenidoğanlar 14-17 saat, bebekler 12-16 saat, okul öncesi çocuklar 10-13 saat, okul çağı çocukları 9-12 saat uyku ihtiyacı duyuyor.

Ergenlik döneminde 8-10 saat, yetişkinlerde 7-9 saat, 65 yaş üzeri bireylerde 7-8 saat uyku öneriliyor.

Yetersiz uyku dikkat dağınıklığı, stres artışı, duygusal dengesizlik ve akademik başarıda düşüşe neden olabiliyor.

Uyku kalitesini artırmak için sessiz ve karanlık ortam, düzenli rutin, kafein ve alkolden uzak durma öneriliyor.

Her yaş döneminin uyku ihtiyacı farklıdır ve bu ihtiyaç yaşam boyunca değişir. Bebeklikten ileri yaşlara kadar doğru uyku süresini bilmek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı korumada kritik rol oynar. Bununla birlikte yalnızca süre değil uyku kalitesi de en az süre kadar önemlidir.

Her yaş döneminin farklı uyku ihtiyacı bulunuyor ve bu ihtiyaç yaşam boyunca değişiyor. Fotoğraf:sosyal medya Bebeklik ve çocukluk döneminde ideal uyku süresi nasıl olmalı? 0–3 ay yenidoğanlar (14–17 saat) Uzmanlara göre bu dönemde uyku, büyüme ve beyin gelişiminin temelini oluşturur. Sık aralıklarla gelen uyku döngüleri sinir sistemi gelişimini destekler ve öğrenme kapasitesini artırır. 4–12 ay (12–16 saat) Gece ve gündüz uykuları devam eder. Düzenli uyku, motor becerilerin gelişmesini ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekler. 1–2 yaş (11–14 saat) Uyku, büyüme hormonu salınımını desteklerken davranışsal dengeyi de korur. Yetersiz uyku dikkat ve duygu kontrolünü olumsuz etkileyebilir.