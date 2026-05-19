Çocuğunuza sebze sevdirmenin yolu bulundu: Bilim hamileliği işaret etti

Durham Üniversitesi ve Aston Üniversitesi'nin araştırmasına göre fetüsler gebeliğin son aylarında amniyotik sıvı aracılığıyla tat ve kokuları algılayabiliyor.

Çalışmayı yürüten psikolog Nadja Reissland, fetüslerin anne karnında maruz kaldıkları tatlara karşı ilerleyen yıllarda daha olumlu bir yaklaşım geliştirdiğini belirterek, "Gebeliğin son dönemindeki tat deneyimleri, çocuklarda uzun süreli tat ve koku hafızası oluşturabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'deki Durham Üniversitesi ve Aston Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, hamilelik sırasında belirli sebzelere maruz kalan çocukların bu besinlere karşı daha az olumsuz tepki verdiği belirlendi. Araştırmacılar, özellikle havuç ve lahana gibi sebzelerin anne karnındaki erken deneyiminin çocukluk dönemine kadar etkisini sürdürebileceğini düşünüyor.

FETÜSLERİN TEPKİLERİ ULTRASONLA İNCELENDİ

Araştırma kapsamında hamile kadınlara gebeliğin 32. ve 36. haftalarında havuç veya lahana tozu içeren kapsüller verildi. Bilim insanları daha sonra ultrason görüntüleriyle fetüslerin yüz ifadelerini analiz etti.

2022 yılında yayımlanan önceki araştırmada, doğmamış bebeklerin bu tat ve kokulara belirgin tepkiler verdiği ortaya konmuştu. Uzmanlara göre gebeliğin üçüncü trimesterinde fetüsler, amniyotik sıvıdaki tatları algılayabilecek gelişim seviyesine ulaşıyor.

ÜÇ YAŞINDAKİ ÇOCUKLARDA AYNI ETKİ GÖRÜLDÜ

Araştırmanın devamında, daha önce anne karnında havuç veya lahana aromalarına maruz kalan 12 çocuk üç yaşına geldiklerinde yeniden değerlendirildi. Çocuklara pamuklu çubuk yardımıyla her iki sebzenin kokusu sunuldu ve yüz ifadeleri incelendi.

Sonuçlara göre çocuklar, anne karnında deneyimledikleri sebzelere karşı daha az olumsuz tepki gösterdi. Özellikle lahana kokusunun genel olarak daha fazla rahatsızlık oluşturduğu görülse de, erken dönemde maruz kalan çocuklarda bu etkinin daha düşük olduğu kaydedildi.

ARAŞTIRMANIN SINIRLAMALARI DA VAR

Bilim insanları, çalışmanın küçük bir katılımcı grubuyla yürütüldüğünü ve sonuçların kesinleşmesi için daha geniş araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Ayrıca çocukların doğumdan sonraki beslenme alışkanlıklarının da sonuçları etkileyebileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, tat tercihlerini yalnızca doğum öncesi deneyimlerin belirlemediğini; genetik, çevresel ve kültürel faktörlerin de önemli rol oynadığını ifade ediyor. Özellikle bireylerin tatlara karşı genetik hassasiyetlerinin, sebzelere yönelik eğilimleri değiştirebileceği düşünülüyor.

SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI ERKEN BAŞLIYOR

Uzmanlara göre çocukların sebzelere alışmasını sağlamak için anne karnındaki dönem önemli bir fırsat olabilir. Sağlıklı beslenmenin obezite, kalp hastalıkları, kanser ve Alzheimer gibi birçok sağlık sorunu üzerinde etkili olduğu bilinirken, hamilelik dönemindeki beslenme alışkanlıklarının da çocukların gelecekteki sağlık durumuna katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Aston Üniversitesi'nden psikolog Jacqueline Blissett ise araştırmanın, çocukların genellikle uzak durduğu sebzelere alışmasını desteklemek için doğum öncesi maruz kalmanın etkili olabileceğine dair önemli kanıtlar sunduğunu söyledi.

