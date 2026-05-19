İnsan vücudu kaç yaşında yaşlanır? Stanford Üniversitesi'nden iki kritik yaş raporu

Araştırmacılar, yaşlanmanın doğrusal olmadığını ve belirli yaşlarda vücudun yeni bir evreye geçtiğini tespit etti.

Stanford Üniversitesi'nin yürüttüğü yeni bir araştırma, yaşlanmanın sanıldığı gibi yıllara yayılan yavaş bir süreç olmadığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre insan vücudu özellikle 44 ve 60 yaşlarında iki büyük biyolojik kırılma yaşıyor. Araştırma, bu dönemlerde vücuttaki moleküler değişimlerin ani şekilde hızlandığını gösterdi.

Araştırmaya göre insan vücudu 44 ve 60 yaşlarında iki büyük biyolojik değişim yaşıyor.

YAŞLANMA BİR ANDA HIZLANABİLİYOR

Günlük hayatta birçok kişi belirli dönemlerde fiziksel olarak daha hızlı yaşlandığını hissettiğini söylüyor. Stanford Üniversitesi'nde görev yapan genetik uzmanı Michael Snyder ve ekibinin hazırladığı çalışma ise bu hissin bilimsel karşılığının olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmaya göre insan biyolojisi yaşam boyunca doğrusal ilerlemiyor. Vücut, belirli yaş aralıklarında adeta yeni bir evreye geçiyor. Bilim insanları, en dikkat çekici değişimlerin ortalama 44 ve 60 yaşlarında ortaya çıktığını belirtiyor.

Uzmanlar, hangi moleküler yapı incelenirse incelensin bu iki dönemde belirgin sıçramalar görüldüğünü ifade ediyor.