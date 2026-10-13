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Demir eksikliği vücudu sessizce etkiliyor! Uzmanından önemli uyarı: Bu belirtileri hafife almayın

Demir eksikliği, ülkemizde her 5 hastadan birini tehdit ediyor. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, yanlış beslenme alışkanlıklarının demir emilimini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Halsizlik, çarpıntı ve saç dökülmesi gibi belirtilere dikkat çeken Ekinci, demir eksikliğinin nedenlerini ve vücutta yol açabileceği sorunları anlatıyor.

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Demir eksikliği vücudu sessizce etkiliyor! Uzmanından önemli uyarı: Bu belirtileri hafife almayın

Demir eksikliği, ülkemizde her 5 hastadan birini tehdit ediyor. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, demir eksikliğinde yanlış beslenmenin etkisine değiniyor. Önemli bilgiler paylaşıyor...

Demir eksikliği, kadınlarda halsizlik, yorgunluk ve saç dökülmesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Demir eksikliği, kadınlarda halsizlik, yorgunluk ve saç dökülmesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KANSER GİZLİ!

Demir eksikliği anemisi, temel olarak vücutta bulunması gerekenden daha az miktarda demirin olmasıyla meydana geliyor. Daha çok diyetle azalmış demir alımı, demir emiliminde azalma ve kan kaybından kaynaklanıyor. "Gastrointestinal kanaldan (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak) kayıp, genitoüriner kanaldan (kadınlarda mens kanamaları, böbrek, üreter ve mesanenin inflamatuar hastalıkları, taş ve tümörlerine bağlı kronik kan kaybı) kayıp, kanama bozuklukları gibi birtakım hematolojik hastalıkların zemininde gelişen kanamalara bağlı kan kaybı en sık görülen nedenlerdir" diyor.

Çay ve kahvenin yemeklerle birlikte tüketilmesi, vücudun demir emilimini azaltabiliyor.Çay ve kahvenin yemeklerle birlikte tüketilmesi, vücudun demir emilimini azaltabiliyor.

ALÜMİNYUMDAN UZAK DURUN

Alüminyum ve paslanmaz çelik demir emilimini azaltır. Ayrıca çay, kahve ve kakao da içerdikleri tanen maddesi dolayısıyla demir emilimini düşürür. Demir yönünden zengin bir yemekten iki saat önce veya sonra çay ve kahve tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Demir eksikliği, saç köklerinin yeterince beslenmesini olumsuz etkileyerek saç dökülmesine neden olabiliyor.Demir eksikliği, saç köklerinin yeterince beslenmesini olumsuz etkileyerek saç dökülmesine neden olabiliyor.

SAÇLARI DA DÖKÜYOR

Demir eksikliği anemisi, en sık kadınlarda görülüyor. Erken evrelerde hafif şikayetlere yol açarken hastalık şiddetlendikçe halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, çarpıntı, nefes darlığı, baş ağrısı, depresyon, saç dökülmesi gibi olumsuzluklara yol açıyor.

Demir eksikliği ilerlediğinde çarpıntı, nefes darlığı ve dikkat sorunlarına yol açabiliyor.Demir eksikliği ilerlediğinde çarpıntı, nefes darlığı ve dikkat sorunlarına yol açabiliyor.

KALBİN DÜŞMANI

Demir, birçok organın işlevinde hayati önem taşıyor. Vücutta eksik olması ise o organlardaki işlevi bozuyor.

Doç. Dr. Ömer Ekinci şöyle devam ediyor:

"Demir içeren bileşimler işlevlerini yeterince yapamadığında büyümede, bilişsel fonksiyonlarda, fiziksel kapasite ve işgücünde, gastrointestinal sistemde önemli değişiklikler olur."

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