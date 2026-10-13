Demir eksikliği, ülkemizde her 5 hastadan birini tehdit ediyor. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, demir eksikliğinde yanlış beslenmenin etkisine değiniyor. Önemli bilgiler paylaşıyor...

Demir eksikliği, kadınlarda halsizlik, yorgunluk ve saç dökülmesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) KANSER GİZLİ! Demir eksikliği anemisi, temel olarak vücutta bulunması gerekenden daha az miktarda demirin olmasıyla meydana geliyor. Daha çok diyetle azalmış demir alımı, demir emiliminde azalma ve kan kaybından kaynaklanıyor. "Gastrointestinal kanaldan (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak) kayıp, genitoüriner kanaldan (kadınlarda mens kanamaları, böbrek, üreter ve mesanenin inflamatuar hastalıkları, taş ve tümörlerine bağlı kronik kan kaybı) kayıp, kanama bozuklukları gibi birtakım hematolojik hastalıkların zemininde gelişen kanamalara bağlı kan kaybı en sık görülen nedenlerdir" diyor.