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Kalbini sesini dinle! Uzmanlar uyardı: "Vakit kaybetmeyin"

Göğüs ağrısı, kalp hastalığını işaret ediyor. Özellikle tansiyon ve kolesterol hastalarının bu şikayeti yaşaması durumunda vakit kaybetmeden uzmana başvurması gerekiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Kalbini sesini dinle! Uzmanlar uyardı: Vakit kaybetmeyin

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    Kalp ve damar hastalıkları, tüm dünyada ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar arasında ilk sırada yer alıyor.Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr Erol Kurç, özellikle damar sertliğine karşı uyarıyor. Hastalarda görülen göğüs ağrısının hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekiyor. "Damar sertliği yani ateroskleroz, atar damarların iç tabakalarında kolesterol, kalsiyum, bağ dokusu hücreleri ve iltihabi hücrelerin birleşmesi sonucunda oluşturmuş oldukları plaklar ile karakterize patolojik bir olay olarak ifade edilir. Bu plaklar arteri fiziksel olarak daraltarak kalp kasına kan akışını azaltır. Kan akımının tamamen kesilmesi kalp krizine yol açabilir. Bu nedenle göğüs ağrıları hafife alınmamalıdır" diyor. Prof. Dr Erol Kurç, damarlardaki bozulmaların değişik organları da tehdit ettiğini belirtiyor.

    AİLENİZDE VARSA...

    "Hastanın damar sertliğine neden olan yaş, cinsiyet, genetik nedenler ve diğer risk faktörleri tek tek belirlenerek düzeltilebilir" bilgisini veriyor. Araştırmalara göre kalp hastalıkları genetik geçiş gösteriyor. Ailesinde kalp hastalığı olanlarda daha sık görülüyor. Genellikle 65 yaşından sonra risk artıyor. Ayrıca menopoz sonrası kadınlarda da kalp hastalıkları riskinin arttığı biliniyor.

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