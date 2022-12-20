Kalbin sağlığını tehdit eden 5 faktör! İşte kalp sağlığını korumanın yolları



1) KOLESTEROL: Yüksek kolesterol, kalp krizine yol açar. Doymuş yağ ve kolesterol oranları yüksek besinleri tüketmek kandaki kolesterol düzeyinin yükselmesine neden olur. Kırmızı et, tereyağı gibi hayvansal ürünlerden gelen doymuş yağlar ve yapay olarak üretilen trans yağlar kötü LDL kolesterol seviyelerini yükseltir. Kolesterol sorunu olan kişilerin yağ oranı yönünden düşük beslenmesi gerekir.



2) SİGARA: Tüm tütün ürünleri, kalp hastalığı riskini artırır. Söz konusu ürünlerin kullanımı damarların iç yüzeyinde yağ ve kireç birikimine yol açar. Bu nedenle kalp krizi riskini yüzde 45 yükseltir. Ayrıca damar sertliğinin ortaya çıkmasına neden olur ve pıhtılaşma eğilimini artırır.



3) HİPERTANSİYON: Kalbin iş yükünü artırır. Genişlemesine ve vücuda yeterli miktarda kan pompalayamamasına neden olur. Büyük çoğunluğu kastan oluşan kalp, artan yükü karşılayabilmek için kalınlaşır ve zamanla kasılma fonksiyonlarında bozukluk ortaya çıkar. Bunlara bağlı olarak da kalp krizi meydana gelir. Korunmak için tuzdan uzak sağlıklı beslenilmesi gerekir.