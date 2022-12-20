Kalbin sağlığını tehdit eden 5 faktör! İşte kalp sağlığını korumanın yolları

Kalp ve damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. En çok ölüme yol açan hastalıklar olarak biliniyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, kalp sağlığının en büyük 5 düşmanını açıklıyor:
1) KOLESTEROL: Yüksek kolesterol, kalp krizine yol açar. Doymuş yağ ve kolesterol oranları yüksek besinleri tüketmek kandaki kolesterol düzeyinin yükselmesine neden olur. Kırmızı et, tereyağı gibi hayvansal ürünlerden gelen doymuş yağlar ve yapay olarak üretilen trans yağlar kötü LDL kolesterol seviyelerini yükseltir. Kolesterol sorunu olan kişilerin yağ oranı yönünden düşük beslenmesi gerekir.
2) SİGARA: Tüm tütün ürünleri, kalp hastalığı riskini artırır. Söz konusu ürünlerin kullanımı damarların iç yüzeyinde yağ ve kireç birikimine yol açar. Bu nedenle kalp krizi riskini yüzde 45 yükseltir. Ayrıca damar sertliğinin ortaya çıkmasına neden olur ve pıhtılaşma eğilimini artırır.
3) HİPERTANSİYON: Kalbin iş yükünü artırır. Genişlemesine ve vücuda yeterli miktarda kan pompalayamamasına neden olur. Büyük çoğunluğu kastan oluşan kalp, artan yükü karşılayabilmek için kalınlaşır ve zamanla kasılma fonksiyonlarında bozukluk ortaya çıkar. Bunlara bağlı olarak da kalp krizi meydana gelir. Korunmak için tuzdan uzak sağlıklı beslenilmesi gerekir.
4) DİYABET: Kalp sağlığı açısından en önemli risk faktörlerinden biridir. Yüksek glikoz seviyesi zamanla kan damarı duvarında değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler atardamarlarının sertleşmesine yatkın hale getirir. Bu durum hastayı kalp dokularında oluşan beslenme problemi sonucunda kalp krizine yol açar.
5) HAREKETSİZLİK:
Günlük hareketin kısıtlanması, kalp sağlığını tehdit eder. Düzenli spor veya egzersiz yapılmasıyla birlikte kalpteki kılcal damarların sayısı artar. Bu durum kalp hastalıkları riskini azaltırken iyi ve kötü kolesterol dengesinin sağlanmasına da yardımcı olur.