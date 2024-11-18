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Kahve şifa saçıyor!

Kahve, hem kokusu hem de lezzetiyle damakları tatlandırıyor. Sağlığa da sayısız faydası bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Kahve şifa saçıyor!

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Kahve, hem kokusu hem de lezzetiyle damakları tatlandırıyor. Sağlığa da sayısız faydası bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Ege Ramadanoğlu, kuru kahve tozunun kafein, potasyum, demir, folik asit, kalsiyum, lif içerdiğini belirtiyor. Bu mucizesi içeceğin faydalarını açıklıyor.

- Metabolizma hızını artırır. Yağ yakımını hızlandırır. Fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olur.

- Kahvede bol miktarda bulunan kafein, hızla kana karışır. Uyku haline neden olan adenozin adlı nörotransmitteri bloke ederek uyanıklığı ve konsantrasyonu artırır. Enerji verir. Bu sayede gün içerisinde hissedilen yorgunluğu önler.

- Yüksek antioksidan içeriği sayesinde karaciğer kanserine karşı korur. Kanserli hücreleri küçültür. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan korunmaya
yardımcı olur.

- Nörolojik hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Araştırmalara göre düzenli kahve tüketenlerin Alzheimer'a yakalanma riski, yüzde 65 daha azdır. Parkinson yüzde 60 az görülür.

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