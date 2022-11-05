Kadınların korkulu rüyası yumurtalık kisti anneliğe engel oluyor





KALBE BİLE ZARARLI

Pkos, kadınlarda hem adet düzensizliğinin hem de androjen fazlalığının önemli bir nedeni olarak görülüyor. Kadınlarda her ay olması gereken yumurtalama gerçekleşmediğinden hamilelik şansı azalıyor. İnfertilite, yani kısırlık problemi görülüyor. Ayrıca PKOS, hiperlipidemi, Tip-2 diyabet, kardiyovasküler hastalık, rahim kanseri olmak üzere uzun vadeli sağlık sorunlarına da yol açıyor. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi önem taşıyor.