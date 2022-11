Kadınların korkulu rüyası yumurtalık kisti anneliğe engel oluyor

40'TAN SONRA

Polikistik Over Sendromlu hastalarda adet düzensizliği ergenlik döneminde başlıyor. Adet düzensizlikleri genellikle oligomenore (bir yılda 9'dan az adet) ve daha az sıklıkla amenore (ardışık üç veya daha fazla ay boyunca adet görmeme) şeklinde oluşuyor. 40 yaşından sonra ise adet döngüleri düzeliyor ama metabolik hastalıklar ön plana çıkıyor. Obezitenin artışı ile birlikte polikistik over hastalığının hem görülme oranını artıyor hem de yol açtığı şikayetler ağırlaşıyor. Adet düzensizlikleri ve hiperandrojenizm semptomları (sivilce, hirsutizm (tüylenme), erkek tipi saç dökülmesi) ile başvuran üreme çağındaki her kadında PKOS tanısından şüphelenmek gerekiyor.