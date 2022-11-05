Kadınların korkulu rüyası yumurtalık kisti anneliğe engel oluyor

Adet düzensizliği, sivilce, saç dökülmesi ve tüylenme... Tüm bunlar kadınların korkulu rüyası Polikistik Over Sendromu'nun (PKOS) yol açtığı şikayetler arasında bulunuyor. Üreme çağındaki kadınların yüzde 10'unu etkileyen bu hastalık gebelik şansını azaltıyor ve kısırlığa yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İkbal Kaygusuz, önemli bilgiler veriyor.
KALBE BİLE ZARARLI
Pkos, kadınlarda hem adet düzensizliğinin hem de androjen fazlalığının önemli bir nedeni olarak görülüyor. Kadınlarda her ay olması gereken yumurtalama gerçekleşmediğinden hamilelik şansı azalıyor. İnfertilite, yani kısırlık problemi görülüyor. Ayrıca PKOS, hiperlipidemi, Tip-2 diyabet, kardiyovasküler hastalık, rahim kanseri olmak üzere uzun vadeli sağlık sorunlarına da yol açıyor. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi önem taşıyor.
40'TAN SONRA
Polikistik Over Sendromlu hastalarda adet düzensizliği ergenlik döneminde başlıyor. Adet düzensizlikleri genellikle oligomenore (bir yılda 9'dan az adet) ve daha az sıklıkla amenore (ardışık üç veya daha fazla ay boyunca adet görmeme) şeklinde oluşuyor. 40 yaşından sonra ise adet döngüleri düzeliyor ama metabolik hastalıklar ön plana çıkıyor. Obezitenin artışı ile birlikte polikistik over hastalığının hem görülme oranını artıyor hem de yol açtığı şikayetler ağırlaşıyor. Adet düzensizlikleri ve hiperandrojenizm semptomları (sivilce, hirsutizm (tüylenme), erkek tipi saç dökülmesi) ile başvuran üreme çağındaki her kadında PKOS tanısından şüphelenmek gerekiyor.