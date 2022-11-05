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    Kadınların korkulu rüyası yumurtalık kisti anneliğe engel oluyor

    Polistik Over Sendromu yani yumurtalık kistleri, kadınların kabusu oluyor! Hem kısırlığa hem de kalp ve diyabet gibi hastalıklara yol açıyor. Erken teşhis ve tedavi kritik önem taşıyor.

    Yumurtalık kisti anneliğe engel

    Adet düzensizliği, sivilce, saç dökülmesi ve tüylenme... Tüm bunlar kadınların korkulu rüyası Polikistik Over Sendromu'nun (PKOS) yol açtığı şikayetler arasında bulunuyor. Üreme çağındaki kadınların yüzde 10'unu etkileyen bu hastalık gebelik şansını azaltıyor ve kısırlığa yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İkbal Kaygusuz, önemli bilgiler veriyor.



    KALBE BİLE ZARARLI
    Pkos, kadınlarda hem adet düzensizliğinin hem de androjen fazlalığının önemli bir nedeni olarak görülüyor. Kadınlarda her ay olması gereken yumurtalama gerçekleşmediğinden hamilelik şansı azalıyor. İnfertilite, yani kısırlık problemi görülüyor. Ayrıca PKOS, hiperlipidemi, Tip-2 diyabet, kardiyovasküler hastalık, rahim kanseri olmak üzere uzun vadeli sağlık sorunlarına da yol açıyor. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi önem taşıyor.



    40'TAN SONRA
    Polikistik Over Sendromlu hastalarda adet düzensizliği ergenlik döneminde başlıyor. Adet düzensizlikleri genellikle oligomenore (bir yılda 9'dan az adet) ve daha az sıklıkla amenore (ardışık üç veya daha fazla ay boyunca adet görmeme) şeklinde oluşuyor. 40 yaşından sonra ise adet döngüleri düzeliyor ama metabolik hastalıklar ön plana çıkıyor. Obezitenin artışı ile birlikte polikistik over hastalığının hem görülme oranını artıyor hem de yol açtığı şikayetler ağırlaşıyor. Adet düzensizlikleri ve hiperandrojenizm semptomları (sivilce, hirsutizm (tüylenme), erkek tipi saç dökülmesi) ile başvuran üreme çağındaki her kadında PKOS tanısından şüphelenmek gerekiyor.



        TANI NASIL KONUR?
        Pkos tanısı, doktor kontrolü ve ultrason muayenesinden sonra konuyor. Ayrıca aşağıdaki kriterlerden üçünden ikisinin bulunması tanı için gerekli oluyor:
        Adet düzensizliği
        Hormon testlerinde bozulma
        Ultrasonda polikistik yumurtalıklar.

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