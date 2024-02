Kadınların korkulu rüyası miyom! Uzmanı konu hakkında bilgi verdi

YALNIZ KALMA UZUN YAŞA

İnsanları depresyona ve kaygılı bir ruh haline daha yatkın hale getiren yalnızlık, her yıl yüzbinlerce insanın hayatına da mal olabiliyor. Uzmanlar, artık yalnızlığın, insan sağlığını iyileştirmek için dikkate alınması ve çözülmesi gereken bir problem olduğunu savunuyor. Erken ölüm riskini artırmasıyla ilgili olarak stres tepkisini tetikleyerek kan basıncında artışa yol açtığını söylüyor. Bu stres tepkisi vücutta sitokin adı verilen ve erken yaşlanmanın bilinen bir nedeni olan iltihaplanmaya neden olan kimyasalları da etkiliyor.



İÇİMİZİ ISITAN BESİNLER

Kış aylarının etkisini daha çok hissettirdiği bu günlerde vücut ısısını yüksek tutmak son derece önemli oluyor. Diyetisyen Cansu Arslan, "Yumurta iyi bir protein, A vitamini, D vitamini ve demir kaynağıdır. Kırmızı pancarın 1 tanesi 30-40 kaloridir. Salatalarda kullanabiliriz. Keçiboynuzu pekmezi, kestane ve salep de vücudun sıcak tutuyor" diyor.



AKLIN YOLU BROKOLİ

Lahanagiller familyasına ait biyoyararlığı yüksek besleyici bir besin olan brokoli, içeriğindeki fitokimyasal-biyoaktif mikromaddeler ve sülforafan sebebiyle vücuda yarar sağlıyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, brokolinin mucizelerini anlatıyor:

- Vücutta kanser hücresi oluşumunu engeller.

- İçerdiği diyet lifi, kan şekerine düşürür. Yüksek kan şekerini regüle ederek ani iniş çıkışları yok eder.

- Karotenoid ve lif yardımıyla kandaki trigliserid seviyesini düşürerek kolesterolü dengeler.



KUŞBURNU AŞKINA

Kuşburnu, ülkemizde sıklıkla çay ve marmelat olarak tüketilir. Hem çayı hem de çekirdeğinden elde edilen yağının faydaları saymakla bitmez. C vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra cildi aydınlatmak ve pürüzsüzleştirmek için yararlanılan omega 3 ve 6 yağ asitleriyle doludur. Cilt düzensizliklerini önlemeye yardımcı olur. Gözenek sıkılaştırıcı ve toparlayıcı etkiye sahiptir. Leke karşıtıdır. Çatlak görünümüne karşı destektir. Kan şekerini düzenler. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.



ASTIMIN İLACI KİVİ

C vitamini deposu kivi, ağız kokusunu önler. Dişleri ve dişetlerini güçlendirir. Astım ataklarını rahatlatır. Sindirim sistemini düzenler.



KALBE SARIMSAK

Sarımsak, enfeksiyonlara karşı korur. Kanserle savaşır. Alzheimer hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Kolesterolü dengeler. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.



KIRMIZIBİBER TOKSİN BİTER

Kırmızıbiber, göz hastalıklarını önler. Beyin gelişimini destekler. Hücre onarımı sağlar. Toksinlerden arındırır. Zayıflamaya yardımcıdır. Kalp hastalıklarından korur.

