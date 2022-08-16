Kadınların korkulu rüyası menopoz aşk hayatına da zarar veriyor

Menopoz, her kadının karşılaştığı doğal bir süreç olarak adlandırılıyor. Adet döneminin bittiği bu süreç kadınları hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Fisun Ergül, menopozun kadın sağlığı üzerindeki etkilerine değiniyor. Bu dönemde kalp ve damar hastalıklarına karşı uyarıyor.