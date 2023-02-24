Kadınların korkulu rüyası meme kanserine karşı uzmanlardan önemli tavsiyerler





Sebzeler ile gökkuşağını yakalayın: Sebzeler hem posa hem de vitamin içerikleri ile sağlıklı bir yaşama destek olurken, içerdikleri birçok bioaktif bileşen ile fayda sağlar. Tabak ne kadar renkli besinlerden oluşuyorsa o kadar faydalıdır.



Pişirme yöntemi altın kural: Tüm malzemeler yağsız olarak sotelenmeli, sonra yemeğe su ve çeşni vericiler eklenmelidir. Yağ ile yemeği pişirmek en sağlıklı olanıdır.



Süt ürünlerini doğru tüketin: Özellikle peynir gibi tuz içeriği yüksek olabilecek içerikleri, sınırlandırmak gerekebilir. Yoğurt ve kefir gibi süt ürünleri tercih edilebilir.