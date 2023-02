Kadınların korkulu rüyası meme kanserine karşı uzmanlardan önemli tavsiyerler

Et tüketimine dikkat edin: Haftada 2-3 gün et, kümes hayvanı gibi gıdalara sınırlama getirin. Et ürünü tercihlerinde öncelik balık olmalı, çünkü balık Omega 3 yağ asidi sağlayabilmek için de faydalı olacaktır.



Lezzetli meyveleri sınırlı tüketin: Kişiye göre değişmekle birlikte, günlük 2-4 porsiyon meyve tüketilebilir. Meyvelerin doğal hali ile kabukları ile birlikte yenmeleri önemlidir.



Tahıllar vazgeçilmeziniz olsun: Ekmek çeşitleri, bulgur, makarna, pirinç ve buğday gibi tahıllar, karbonhidratları yoğun oranda içeren gıdalardır.

