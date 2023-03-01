Kadınların korkulu rüyası çikolata kisti pek çok organa yayılabiliyor

Çikolata kisti, özellikle doğurgan dönemdeki kadınları tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın, bazı hastalarda kronik ağrıyla belirti veren çikolata kistinin rahim, bağırsaklar, yumurtalıklar ve pek çok organa yayılabileceğini belirtiyor. "Ağrısı olan hastalarda ilk seçeneğimiz, medikal tedaviler. Ağrının üstesinden gelemezsek, cerrahi müdahaleye başvuruyoruz. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için tüp bebek ve cerra hi operasyon olarak iki seçenek bulunuyor. Cerrahiyi 35 yaşın altında, yumurtalık rezervi iyi olan, tüplerinde çikolata kisti odaklarının birikmediğini bildiğimiz hastalara uyguluyoruz. Müdahale sonrasında hastaların bir kısmı hamile kalabiliyor. Tüp bebek tedavilerinde başarı, hastanın yaşıyla orantılı" diyor.



SOĞAN FELCİ ENGELLER

Kuru pilavın vazgeçilmez dostu soğan, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kolesterolü dengeleyen, felç riskini azaltan soğan kan şekerini düşürüyor.



TANSİYONA SİRKE

Magnezyum, fosfor, potasyum, demir, bakır deposu elma sirkesi, kas ağrılarını gideriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Tansiyonu dengeliyor.



KANSIZLIĞA ÇARE PAZI

Dolmasıyla ağızları tatlandıran pazı, halsizliği ve yorgunluğu bitiriyor. Dalak ve böbrek ağrılarını dindiriyor. Tansiyonu dengeliyor. Kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltıyor. Demir eksikliğini önler.

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