Kadınların korkulu rüyası! 45 yaşından sonra sık görülen menopoz kansızlığa sebep oluyor

Menopoz, kadının başka bir sebep olmaksızın, geriye dönük olarak en az bir yıl süreyle hiç adet görmemesi olarak adlandırılıyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine menopoz bir hastalık değil, kadınların hayatındaki doğal süreçlerden birini oluşturuyor. Menopoz dönemi yaklaştıkça adet düzeninde sıklıkla değişiklikler görülüyor. Bu geçiş döneminde adet kanamalarında yaşanan önemli sorunlardan biri ise 'uzun süren aşırı kanamalar' oluyor. Prof. Dr. Taner Usta, önemli bilgiler paylaşıyor:
VAJİNAL AKINTI YAPAR
Uzayan veya zamansız olan şiddetli kanamalar, sadece kadınların hayat kalitesini olumsuz etkilemekle kalmıyor, bazı klinik tablolara da yol açabiliyor. Örneğin devamlı ped veya hasta bezi kullanma ihtiyacı vajinal florayı bozarak geçmeyen vajinal akıntı ve vajinal enfeksiyonlara neden olabiliyor. Dr. Taner Usta, bu sorunların yanı sıra devamlı, sık veya fazla miktardaki kanamanın anemiye (kansızlık) de yol açabildiğine işaret ediyor.
HASTAYA UYGUN İLAÇ
Miyom, rahim duvarında anormal kalınlık artışı, rahim içinde polip veya iltihap gibi tablolar saptanırsa, lezyona yönelik tedavi yapılıyor. Usta, "Tedavi yöntemlerinin başında östrojen ve progesteron içeren tabletler gibi ilaç tedavisi geliyor. Uygun hastalarda ilaç salgılayan rahim içi araç da tedavide oldukça etkindir" diye konuşuyor.