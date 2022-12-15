Kadınların korkulu rüyası! 45 yaşından sonra sık görülen menopoz kansızlığa sebep oluyor

Menopoz, kadının başka bir sebep olmaksızın, geriye dönük olarak en az bir yıl süreyle hiç adet görmemesi olarak adlandırılıyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine menopoz bir hastalık değil, kadınların hayatındaki doğal süreçlerden birini oluşturuyor. Menopoz dönemi yaklaştıkça adet düzeninde sıklıkla değişiklikler görülüyor. Bu geçiş döneminde adet kanamalarında yaşanan önemli sorunlardan biri ise 'uzun süren aşırı kanamalar' oluyor. Prof. Dr. Taner Usta, önemli bilgiler paylaşıyor: