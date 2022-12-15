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    Acı biberler başta migren olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartıyor

    Amerika mutfağından Avrupa’ya kadar yemeklerde tüketilen acı biber, başta migren olmak üzere pek çok hastalığı engelliyor. İşte sizler için derlediğimiz 15 Aralık TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Acı biber migren biter

    Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklikler sonucu ortaya çıkıyor. Migrenli bireylerde ataklara duyarlı olan bir sinir sistemi bulunuyor. Ataklar, dış çevredeki bazı faktörler ile tetikleniyor. Folik asit ve B6, migren semptomlarını azaltıyor. Uzmanlar, bu hastalığı yok eden şu besinleri öneriyor:
    Fındık-Badem: Kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştıran magnezyum açısından zengindir. Baş ağrısı çeken bazı insanlar için, bir avuç badem veya fındık yiyerek anında migreni önleyebilirsiniz.
    Somon: Anti-enflamatuvar etkiye sahip omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir. Koenzim Q10 ile D vitamini içeriyor. Migrenin rahatlamasını sağlıyor.
    Muz: İçerisinde baş ağrısını azaltmaya katkıda bulunan potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve karbonhidratlar bulunuyor.
    Acı biber: Beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca küme, gerginlik ve diğer baş ağrılarını hafifletebilirler.



    TANSİYONA REZENE
    Rezene, solunum yolu hastalıklarından korur. Vücuda kuvvet verir. Kanserle mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Vücuttaki gazı giderir. Toksinleri atar. Cildi gençleştirir.



    KOLESTEROLE LEBLEBİ
    Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler. Diyabeti engeller.



        BÖBREKLERE ANTEP FISTIĞI
        Antep fıstığı, kolesterolü düşürür. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Kalbi güçlendirir. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır. Cildi besler.

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        Haberler Sağlık Acı biberler başta migren olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartıyor
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