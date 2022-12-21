Kadınların kabusu menopozdan korunmanın 6 yolu

Ateş basması, terleme, unutkanlık, cinsel hayat şikayetleri ve depresyon... Menopozun ilk dönemlerinde ortaya çıkan ve giderek artan bu şikayetler, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Doğurganlığın sona erdiği dönem olarak bilinen menopoz, bir hastalığı değil yeni bir yaşama geçişi işaret ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özge Kaymaz Yılmaz, bu dönemde dikkat edilmesi gereken kuralları sıralıyor...



HORMON TEDAVİSİ: Menopoz tedavisinde farmakolojik yöntem olarak, azalan östrojen ve progesteronu yerine koymak amacıyla hormon replasman yöntemine başvurulur. Tedavi özellikle sıcak basması, uyku bozuklukları, vajinal kuruluk, idrar yolu hastalıkları ve psikolojik sıkıntıları büyük ölçüde önlüyor veya hafifletir.



DÜZENLİ KONTROL: Bazı hastalıklar, menopoz döneminde sık görülür. Kemik erimesi, meme kanserigibi hastalıklara karşı rutin kontroller erken tanı ve tedaviyi destekler.







SPOR YAPIN: Düzenli spor ve egzersiz, menopoz döneminde önemli fayda sağlar. Kilo alımından korur, kemik erimesi ilerlemesini önler. Bu nedenle haftada en az 150 dakika egzersiz yapılması önerilir.



VİTAMİN ŞART: Yeterli miktardaki D vitamini, menopozda görülen osteoporoz riskine karşı korur. Bu nedenle 15-20 dakika güneşe çıkmak önerilir.



ÇAYI AZALTIN: Menopozda mesane kapasitesi azalır. Bu nedenle sık idrara çıkma sorunu yaşanır. İdrar kaçırmanın önüne geçmek için sıvı alımının 2 litreden fazla olmaması gerekir. Çay ve kahve diüretik etkileri sebebiyle vücuttan su atılımına yol açar. Bu nedenle sıvı ihtiyacının su, süt ve ayran gibi sıvılardan karşılanması gerekir.







DOĞRU BESLENİN: Yeterli ve dengeli beslenmek, menopozda kilo alımını önler. Sağlıklı bir menopoz için öncelikle lifli besinleri tüketmek gerekir. Arpa, çavdar, kahverengi pirinç, trüf, kinoa ile birlikte elma ile armut gibi meyveleri ve brokoli, havuç, ıspanak ile Brüksel lahanası sindirimi destekler. Uskumru, somon ve hamsi gibi balıklar ile keten tohumu ve chia tohumu, içerdiği Omega-3 sayesinde kemik sağlığını korur. Süt, yoğurt peynir, maydanoz ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler de kalsiyum alımını des- tekler.