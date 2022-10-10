Kadınların kabusu meme kanseri aileden miras kalıyor!





ÖMÜR 2.5 SENE!

Meme kanseri, çoğunlukla memenin süt üreten dokusundan kaynaklanıyor. Belirli bir hızda çoğalarak bir aşamadan sonra lenfatik ve kan damarlarını kullanarak yayılıyor. Hiçbir müdahalede bulunulmadığı zaman meme kanseri hastalarının yarısı 2.5 sene içinde hayatını kaybediyor. Kadınların her ay kendi kendilerine yapacağı kontrol, meme kanserinin erken teşhisine imkan sunuyor. Prof. Dr. Nursal, erken teşhis hakkında "Kişinin kendi kendine meme muayenesi adet bittikten sonraki günler, menopozdaki kadınlarda ayın herhangi bir günü yapabilir. 20 yaş sonrası ilk klinik muayene gereklidir, sonrasında ise 1-2 yılda bir aralıklarla devam eden doktor muayenesi gereklidir. Meme kanserinin görülme oranı, yaşla birlikte artmaktadır bu sebeple Mamografi 40 yaşından sonra yapılmalıdır" bilgisini veriyor.