Kadınların en büyük tehdidi meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor





VERTİGO BAŞIMIZI DÖNDÜRÜR

Nöroloji Uzmanı Dr. Nicer Korkut Bıçak, vertigonun özellikle baş dönmesiyle belirti verdiğine dikkat çekiyor. Bu hastalığa eşlik eden şiddetli bulantı, kusma, yürümede güçlük, konuşma veya anlama bozukluğu, vücudun bir tarafında his kaybı, görme bozukluğu ve bilinç kaybında hemen doktora başvurmayı öneriyor. Bıçak, "Migren bile vertigo olabilir. Bunun yanı sıra MS (multiple skleroz), beyin sapı ve beyincik başta olmak üzere beyin damar tıkanıklıkları veya beyin kanaması durumlarında da vertigo görülebilir. Yine bu bölgelerde başta olmak üzere beyin ve beyincikte yer kaplayıcı tümör, kist veya damarsal patolojiler de vertigo yapabilir" diyor.



PROSTATA KABAK ÇEKİRDEĞİ

Antioksidan deposu kabak çekirdeği, prostat kanseriyle savaşır. Tansiyonu dengeler. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Sperm kalitesini yükseltir. Doğurganlığı artırır.



BADEM SAFRAYI KORUR

Kolesterolü dengeleyen badem, kalp ve damar sağlığını korur. Diyabetle mücadele eder. Obeziteye savaş açan badem, sakinleştirir. Meme kanserine karşı koruma sağlar. Alzheimer riskini azaltır. Kemik erimesini önler. Safrayı korur.



DİYABETE SEMİZOTU

Şifa deposu semizotu, hücreleri yeniler. Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini harekete geçirir. Akciğer kanseriyle mücadele eder. Kemikleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır. Kan şekerini dengeler.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN