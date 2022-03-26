Kadınların baş belası demir eksikliği vücudun dengesini bozuyor! İlerleyen süreçte kalp ve beyne etkisi artıyor





KANSER GİZLİ!

Demir eksikliği anemisi, temel olarak vücutta bulunması gerekenden daha az miktarda demirin olmasıyla meydana geliyor. Daha çok diyetle azalmış demir alımı, demir emiliminde azalma ve kan kaybından kaynaklanıyor. "Gastrointestinal kanaldan (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak) kayıp, genitoüriner kanaldan (kadınlarda mens kanamaları, böbrek, üreter ve mesanenin inflamatuar hastalıkları, taş ve tümörlerine bağlı kronik kan kaybı) kayıp, kanama bozuklukları gibi bir takım hematolojik hastalıkların zemininde gelişen kanamalara bağlı kan kaybı en sık görülen nedenlerdir" diyor.