Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Önce kontrol gerekir

Hocam, 4 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlarım bir jel önerdi. İlişkiye iyi geliyormuş. Ben de kullanayım mı?

Cinsel ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İşle ilgili olumsuzluklar, ruh halindeki bozukluklar ve yorgunluk ilişki isteğini azaltır. Eğer stres ve depresyon sorunları ayrıca bunlar için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da aşka olumsuz katkıda bulunur. Cinsel performansının azalmasından duyacağın endişe de seni başarısızlığa sürükler. Eşinin olumsuz tavrı, kaprisi de ilişkinize zarar verir. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin ve TSH gibi hormonların ölçümünü yaptır. Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.