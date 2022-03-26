Uzmanlar uyarıyor! İdrarda kan mesanede kanser

Hareketsiz yaşam, sigara tüketimi ve yanlış beslenme erkeklerde ürolojik sorunları beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkeklere önemli sağlık tavsiyelerinde bulunuyor.
AĞRILARI ÖNEMSEYİN: Kemer altı olarak belirtilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar, ciddi hastalıkların habercisidir. Bu ağrılar böbrek taşı, idrar yolu çıkışında darlığı, böbrek kisti belirtisi olabilir.
İDRARDA KAN VARSA DİKKAT: Bu şikayetin hem kadın hem erkeklerde dikkate alınması gerekir. İdrarda kan, mesane kanseri, prostat kanseri belirtisi olabilir.
KONSERVE YEMEYİN: Sağlıklı bir hayat için sağlıklı beslenmek gerekir. Özellikle konserve ve katkı maddeli gıdaları fazla tüketmek böbrek ve mesane kanseri riskini artırır.
DOĞAL GÜZELLİK
Kadınların en çok şikayet ettiği cilt sorunlarından selülit, yanlış beslenme ve hareketsizlikten dolayı meydana geliyor. Evde yapılan maskelerle bu cilt sorunundan kurtulmak mümkün hale geliyor. Selüliti yok eden maske şöyle hazırlanıyor: Hindistan cevizi yağı ve bir su bardağı Türk kahvesini karıştırın. Sorunlu bölgenin her yerine dairesel hareketlerle masaj yapın. 5-10 dakika masaj yaptıktan sonra ılık su ile yıkayın. Haftada üç defa uygulayın.
HEMOROİTTE KIRMIZI ALARM
Utandıran hastalık hemoroit, Türkiye'de her 4 kişiden birinde görülüyor. Özellikle masa başı çalışanlar için önemli bir sorun haline geliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, herkese, 2-3 saatte bir 10 dakika mola vermeyi, yürüyüş ve egzersiz hareketleri yapılmasını öneriyor. "Başta kırmızı et olmak üzere hayvansal gıdalar ve mayalı içecekler tüketilmemeli. Sebze ağırlıklı beslenilmelidir. Yürüyüş, tüm kalça bölgesinde kan akımını düzenlediği için günde en az 10 bin adım atılmalı" diyor.
TARÇINLA GÜÇLÜ HAFIZA
Güzel kokulu tarçın, kan dolaşımını düzenler. Kolesterolü bitirir. Hafızayı güçlendirir. Migren ağrılarını azaltır. Öksürüğü keser. Boğaz enfeksiyonlarıyla mücadele eder.
SUMAKTA SAĞLIK VAR
Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Mide ve bağırsak sağlığını korur.
KARACİĞERE ÇÖREK OTU
Şifalı çörek otu, astım şikayetlerini azaltır. Nefesi açar. Boğaz ağrısını tedavi eder. Tansiyonu düşürür. Karaciğeri güçlendirir. Sedefi önler.