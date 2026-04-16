Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ecem Eren, her 3 kadından birini etkileyen idrar kaçırma sorununu ve tedavi yöntemlerini açıkladı.

Her 3 kadından birini etkileyen idrar kaçırma sorunu, günlük yaşamı kabusa çevirebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ecem Eren; bu sorunu yaşayan kadınların özgüveninin hızla azaldığını, spor yapmaktan, uzun yolculuklara çıkmaktan, sosyal ortamlara girmekten hatta hapşırmaktan ve gülmekten bile çekindiklerini belirtiyor. Hastalığın 5 temel nedenini ve en yeni tedavi yöntemlerini anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Menopoz ve yaş: Menopozla birlikte vücutta östrojen hormonunun azalması, mesane ve idrar yolunu destekleyen dokuların zayıflamasına yol açabiliyor. Yaş ilerledikçe kas gücünde ve doku elastikiyetinde görülen azalma da bu durumu kolaylaştırabiliyor. Bu nedenle menopoz dönemindeki kadınlarda mesane kontrolünü sağlamak zorlaşabiliyor.

Fazla kilo: Aşırı kilo, karın içi basıncını artırarak mesane üzerinde sürekli bir baskı oluşturabiliyor. Bu baskı özellikle gülme, hapşırma, öksürme veya egzersiz sırasında mesane kontrolünü zorlaştırabiliyor. Kilo kontrolü, bu sorunun önlenmesi ve hafifletilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Doğum yapmış olmak: Sadece normal doğum yapmak değil, gebelik de tek başına riski artırabiliyor. Pelvik taban kasları ve bağ dokular önemli ölçüde gerileyebiliyor.