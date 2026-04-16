Kadınlarda idrar kaçırma neden olur? 5 temel sebep ve tedavi yöntemleri

Kadınlarda her 3 kişiden birinde görülen idrar kaçırma sorunu, sosyal hayatı ve özgüveni derinden sarsıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ecem Eren, menopozdan fazla kiloya, gebelikten pelvik taban zayıflığına kadar hastalığın 5 temel nedenini açıklıyor. İşte idrar kaçırma tedavisinde kullanılan en yeni yöntemler ve uzmanından kritik uyarılar.

  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ecem Eren, her 3 kadından birini etkileyen idrar kaçırma sorununu ve tedavi yöntemlerini açıkladı.
  • Menopoz döneminde östrojen hormonunun azalması ve yaşlanmayla birlikte kas gücünün azalması mesane kontrolünü zorlaştırıyor.
  • Fazla kilo karın içi basıncını artırarak mesane üzerinde baskı oluşturuyor ve idrar kaçırmayı kolaylaştırıyor.
  • Gebelik ve doğum pelvik taban kaslarını zayıflatarak ilerleyen yıllarda idrar kaçırma riskini artırıyor.
  • Tedavide pelvik taban egzersizleri, ilaç tedavileri, lazer uygulamaları ve cerrahi girişimler kullanılabiliyor.

Her 3 kadından birini etkileyen idrar kaçırma sorunu, günlük yaşamı kabusa çevirebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ecem Eren; bu sorunu yaşayan kadınların özgüveninin hızla azaldığını, spor yapmaktan, uzun yolculuklara çıkmaktan, sosyal ortamlara girmekten hatta hapşırmaktan ve gülmekten bile çekindiklerini belirtiyor. Hastalığın 5 temel nedenini ve en yeni tedavi yöntemlerini anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İdrar kaçırma, kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Menopoz ve yaş: Menopozla birlikte vücutta östrojen hormonunun azalması, mesane ve idrar yolunu destekleyen dokuların zayıflamasına yol açabiliyor. Yaş ilerledikçe kas gücünde ve doku elastikiyetinde görülen azalma da bu durumu kolaylaştırabiliyor. Bu nedenle menopoz dönemindeki kadınlarda mesane kontrolünü sağlamak zorlaşabiliyor.

Uzmanlara göre her üç kadından biri hayatının bir döneminde bu problemle karşılaşıyor.

Fazla kilo: Aşırı kilo, karın içi basıncını artırarak mesane üzerinde sürekli bir baskı oluşturabiliyor. Bu baskı özellikle gülme, hapşırma, öksürme veya egzersiz sırasında mesane kontrolünü zorlaştırabiliyor. Kilo kontrolü, bu sorunun önlenmesi ve hafifletilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Doğum yapmış olmak: Sadece normal doğum yapmak değil, gebelik de tek başına riski artırabiliyor. Pelvik taban kasları ve bağ dokular önemli ölçüde gerileyebiliyor.

Menopozla birlikte azalan östrojen, mesane destek dokularını zayıflatabiliyor.

Bu bölgede oluşan gevşeme mesane ve idrar kanalını destekleyen yapıları zayıflatabiliyor. Zor doğumlar geçirmek de ilerleyen yıllarda bu sorunun ortaya çıkma riskini artırabiliyor. Doğum sırasında pelvik taban kasları ve destek dokular zarar görebilir. Sadece vajinal doğum yapmak değil, gebe kalmış olmak tek başına dahi riski artırıyor.

Kronik öksürük veya kabızlık: Uzun süre devam eden öksürük atakları ya da sürekli ıkınmaya neden olan kabızlık, pelvik taban kasları üzerinde tekrar eden bir basınç oluşturabiliyor. Bu durum zamanla kasların dayanıklılığını azaltarak mesane kontrolünün zayıflamasına neden olabiliyor.

Pelvik taban kaslarının zayıflaması: Mesaneyi ve idrar yolunu destekleyen pelvik taban kasları zamanla zayıfladığında mesane kontrolü de olumsuz etkilenebiliyor. Hareketsiz yaşam, gebelikler, hormonal değişiklikler, yaşlanma veya bazı cerrahiler bu kasların gücünü azaltabilir. Düzenli pelvik taban egzersizleri kasları güçlendirerek şikayetlerin azalmasına yardımcı olabilir.

Yaş ilerledikçe kas gücündeki azalma idrar kontrolünü zorlaştırabiliyor.

FARKLI TEDAVİ SEÇENEKLERİ VAR

Pelvik taban egzersizleri ve bazı ilaç tedavileri birçok hastada fayda sağlayabiliyor. Uygun hastalarda lazer uygulamaları veya destekleyici dolgu yöntemleri de tercih edilebiliyor. Daha ileri durumlarda ise küçük cerrahi girişimler ile mesaneyi destekleyen yapılar güçlendirilebiliyor ve oldukça başarılı sonuçlar alınabiliyor.

