Uzmanlar, bulguların umut verici olduğunu ancak insanlar üzerindeki etkinin kesinleşmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

FGF21 hormonu, karaciğer yerine beyin sapındaki nucleus tractus solitarius ve area postrema bölgeleri üzerinden etki göstererek vücudun daha fazla enerji harcamasını sağlıyor.

Bilim insanları, FGF21 hormonunun iştahı baskılamaktan farklı olarak doğrudan metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını desteklediğini ortaya koydu. Yeni bulgular, obezite ve yağlı karaciğer hastalığı için daha etkili tedavilerin geliştirilmesine umut veriyor.

ARAŞTIRMA BİLİM DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

ABD'deki Oklahoma University bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışma, saygın bilimsel dergi Cell Reports'ta yayımlandı. Bulgular, obezite tedavisinde yeni yaklaşımların önünü açabilecek nitelikte görülüyor.

Araştırma ekibi, FGF21 hormonunun etkisini daha önce düşünüldüğü gibi karaciğer üzerinden değil, doğrudan beyin aracılığıyla gösterdiğini belirledi. Özellikle beynin arka kısmındaki belirli bölgelerin bu süreçte kritik rol oynadığı tespit edildi.

BEYİNDEKİ ÖZEL AĞLAR DEVREDE

Çalışmaya göre hormon, beyin sapında yer alan nucleus tractus solitarius (NTS) ve area postrema (AP) bölgelerini etkiliyor. Bu bölgeler de parabrachial nucleus ile iletişime geçerek iştah ve enerji dengesi üzerinde etkili bir sinyal sistemi oluşturuyor. Bu ağ, vücudun daha fazla enerji harcamasını sağlayarak kilo kaybına katkıda bulunuyor.

YAĞ YAKIMINDA FARKLI BİR MEKANİZMA

FGF21'in etkisi, yaygın şekilde kullanılan GLP-1 türü zayıflama ilaçlarından ayrılıyor. GLP-1 ilaçları genellikle iştahı baskılayarak etki gösterirken, FGF21 doğrudan metabolizma hızını artırarak daha fazla kalori yakılmasını sağlıyor.

YENİ TEDAVİLERİN KAPISI ARALANABİLİR

Bilim insanları, bu keşfin daha hedef odaklı ve yan etkileri daha az olan tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Ayrıca FGF21 temelli tedavilerin, özellikle ileri düzey yağlı karaciğer hastalığı (MASH) için halihazırda klinik denemelerde olduğu belirtiliyor.

HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIZ

Uzmanlar, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak bu etkinin insanlar üzerinde kesinleşmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. FGF21'in yalnızca kilo kontrolünde değil, karaciğer hastalıklarının tedavisinde de önemli bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.

