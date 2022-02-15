Kadınlarda estetik kaygıya yol açan deri çatlakları çoğu zaman hamilelikte ortaya çıkıyor





EGZERSİZİN YAŞI YOK

İngiltere'de 50 yaş üstü yaklaşık 6 bin kişinin üzerinde yapılan bir araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 70 yaşında günde sadece 20 dakika egzersiz yapmanın 80'li yaşlarda kalp krizi riskini yarıya indirdiği belirlendi. Bulgular, kalbi güçlendiren ve kan basıncını düşüren egzersiz söz konusu olduğunda 'geç hiç olmamasından daha iyi' olduğunu gösterdi. Uzmanlar, uzun vadede kas-iskelet ağrısını önlemek için haftada en az bir kez koşma, yüzme veya tenis gibi şiddetli aktiviteye ihtiyaç olduğunu söylüyor.