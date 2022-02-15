Kadınlarda estetik kaygıya yol açan deri çatlakları çoğu zaman hamilelikte ortaya çıkıyor

Deri çatlakları, kadınlarda estetik kaygılara yol açıyor. Çoğunlukla hamilelik ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan, kilo alıp vermenin de tetikleyici olduğu deri çatlakları kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde görülebiliyor. Prof. Dr. Nilgün Solak, cilt çatlaklarının rengi ve derinliği fraksiyonel lazer, radyofrekans, dermaterapi gibi tedavi yöntemleri ile azaltılabildiğini söylüyor. Solak, "Düzenli nemlendirici kullanmak deri elastikiyetini artırır" diyor.
EGZERSİZİN YAŞI YOK
İngiltere'de 50 yaş üstü yaklaşık 6 bin kişinin üzerinde yapılan bir araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 70 yaşında günde sadece 20 dakika egzersiz yapmanın 80'li yaşlarda kalp krizi riskini yarıya indirdiği belirlendi. Bulgular, kalbi güçlendiren ve kan basıncını düşüren egzersiz söz konusu olduğunda 'geç hiç olmamasından daha iyi' olduğunu gösterdi. Uzmanlar, uzun vadede kas-iskelet ağrısını önlemek için haftada en az bir kez koşma, yüzme veya tenis gibi şiddetli aktiviteye ihtiyaç olduğunu söylüyor.
BİR FİNCAN KAHVE COVİD'E ÇARE
ABD Northwestern Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, günde en az bir fincan kahve tüketmenin Coronavirüs riskini yüzde 10 oranında azalttığı belirlendi. Sağlık deposu kahve, kalp hastalığı riskini azaltır. İyi bir idrar söktürücüdür. Kansere karşı koruma sağlar. Alzheimer'ı önler. Uzun yaşamın sırrıdır.