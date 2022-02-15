Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kadınlarda estetik kaygıya yol açan deri çatlakları çoğu zaman hamilelikte ortaya çıkıyor

    Deri çatlakları kadınlarda estetik kaygılara yol açıyor. Uzmanlar, deri çatlaklarının çoğu zaman hamilelikte ortaya çıktığını söylüyor. Düzenli nemlendirici kullanmayı öneriyor. İşte sizler için derlediğimiz 16 Şubat TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Çatlaklara gebe

    Deri çatlakları, kadınlarda estetik kaygılara yol açıyor. Çoğunlukla hamilelik ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan, kilo alıp vermenin de tetikleyici olduğu deri çatlakları kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde görülebiliyor. Prof. Dr. Nilgün Solak, cilt çatlaklarının rengi ve derinliği fraksiyonel lazer, radyofrekans, dermaterapi gibi tedavi yöntemleri ile azaltılabildiğini söylüyor. Solak, "Düzenli nemlendirici kullanmak deri elastikiyetini artırır" diyor.



    EGZERSİZİN YAŞI YOK
    İngiltere'de 50 yaş üstü yaklaşık 6 bin kişinin üzerinde yapılan bir araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. 70 yaşında günde sadece 20 dakika egzersiz yapmanın 80'li yaşlarda kalp krizi riskini yarıya indirdiği belirlendi. Bulgular, kalbi güçlendiren ve kan basıncını düşüren egzersiz söz konusu olduğunda 'geç hiç olmamasından daha iyi' olduğunu gösterdi. Uzmanlar, uzun vadede kas-iskelet ağrısını önlemek için haftada en az bir kez koşma, yüzme veya tenis gibi şiddetli aktiviteye ihtiyaç olduğunu söylüyor.



    BİR FİNCAN KAHVE COVİD'E ÇARE
    ABD Northwestern Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, günde en az bir fincan kahve tüketmenin Coronavirüs riskini yüzde 10 oranında azalttığı belirlendi. Sağlık deposu kahve, kalp hastalığı riskini azaltır. İyi bir idrar söktürücüdür. Kansere karşı koruma sağlar. Alzheimer'ı önler. Uzun yaşamın sırrıdır.



        SIRRI ÇİKOLATA
        Çikolata, öksürüğü azaltır. Bağışıklık sistemini destekler. Antidepresana iyi gelir. Kanseri tedavi etmek için kullanılır. Kilo vermeye yardımcıdır. Diş çürümesini engeller. Görmeyi iyileştirir. Uzun bir ömür sağlar.



        BRONŞİTE PEKMEZ
        Pekmez, vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır. Adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Astım ve bronşit hastalarından rahatlama sağlar.

        GENÇLİK FINDIKTA
        Fındık, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Yaşlanmayı engeller.

        SAĞLIĞINI SİRKELE
        Elma sirkesi, sivilce oluşumunu engeller. Kan şekerini düşürür. Tokluk hissi verir. Zayıflatır. Kolesterolü düşürür. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yunan komutandan hadsiz sözler! Ayasofya ve...
        Haberler Sağlık Kadınlarda estetik kaygıya yol açan deri çatlakları çoğu zaman hamilelikte ortaya çıkıyor
            SON DAKİKA