Bilindiği üzere ülkemizde maske zorunluluğu, toplu ulaşım araçlarında ve kapalı ortamlarda geçerliliğini koruyor. Salgın karşı koruma sağlayan maskelerin vaka sayısındaki düşüşle birlikte hayatımızdan ne zaman çıkacağı merak konusu olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından kritik açıklamalarda bulundu. Koca'nın önümüzdeki haftayı işaret ederek ''Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" sözlerini kullanmasının ardından milyonlarca kişi maske zorunluluğunun kalkıp kalkmadığı hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Maske takma zorunluluğu kalktı mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte Koca'dan konuya ilişkin yanıt...
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI, KALKIYOR MU?
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu kalkıp kalkmayacağına ilişkin "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." açıklamasında bulundu.
"VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇECEK"
Bakan Koca, omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini belirterek, "Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
"TURKOVAC DEVLET HASTANELERİNİN TAMAMINDA UYGULANACAK"
Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. TURKOVAC'ın pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını açıkladı.
"Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz."
Koca, TURKOVAC'ın iki haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını söyledi.