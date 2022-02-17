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    • Sağlık
    • 17.02.2022 22:21
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    • 17.02.2022 22:21
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    Son dakika: Maske takma zorunluluğu kalktı mı, kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, vaka sayısı aşağı doğru inmeye başladı. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azaldı. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Koca, ''Önümüzdeki hafta daha da aşağı doğru ineceğini tahmin ediyoruz" dedi. Önemli açıklamalar sonrası Maske takma zorunluluğu kalktı mı, kalkıyor mu? soruları gündeme geldi. İşte Koca'nın konuya ilişkin açıklamalarının tümü...

    Son dakika: Maske takma zorunluluğu kalktı mı, kalkıyor mu?

    Bilindiği üzere ülkemizde maske zorunluluğu, toplu ulaşım araçlarında ve kapalı ortamlarda geçerliliğini koruyor. Salgın karşı koruma sağlayan maskelerin vaka sayısındaki düşüşle birlikte hayatımızdan ne zaman çıkacağı merak konusu olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından kritik açıklamalarda bulundu. Koca'nın önümüzdeki haftayı işaret ederek ''Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" sözlerini kullanmasının ardından milyonlarca kişi maske zorunluluğunun kalkıp kalkmadığı hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Maske takma zorunluluğu kalktı mı, kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte Koca'dan konuya ilişkin yanıt...

    MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI, KALKIYOR MU?

    Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu kalkıp kalkmayacağına ilişkin "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." açıklamasında bulundu.

    "VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇECEK"

    Bakan Koca, omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini belirterek, "Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    "TURKOVAC DEVLET HASTANELERİNİN TAMAMINDA UYGULANACAK"

    Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. TURKOVAC'ın pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını açıkladı.

    "Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz."

    Koca, TURKOVAC'ın iki haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını söyledi.

        HANGİ ÜLKELERDE MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI?

        İtalya Sağlık Bakanlığı son olarak 11 Şubat'tan itibaren ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılmasına karar verdi.

        Hükümet, 24 Aralık 2021'den bu yana uygulanan açık alanda maske kullanma zorunluluğunu sonlandırdı.

        Bu kapsamda restoranlar ile toplu etkinliklerde Kovid-19 aşı sertifikası, toplu taşıma araçları ve marketlerde maske zorunluluğu gibi kurallar, salgının risk durumuna göre tek seferde veya kademeli olarak hafifletilecek.

        New York eyaleti, dün itibarıyla kapalı alanlarda maske zorunluluğunu kaldırdı. Ancak okul, hastane, otobüs ve benzeri alanlarda maske halen zorunlu olacak.

        New Jersey, California, Connecticut, Delaware ve Oregon da aşılı kişiler için kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırma kararı alan eyaletler arasında yer alıyor.

        Massachusetts eyaleti ise okullarda maske zorunluğunu şubat sonunda kaldıracak.
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        Haberler Sağlık Son dakika: Maske takma zorunluluğu kalktı mı, kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
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