Kadınlarda daha sık görülen idrar yolu enfeksiyonu ihmale gelmiyor





UZMANA BAŞVURMALI

Bakteri ve virüs kaynaklı olan enfeksiyonların büyük bir bölümü bağırsaklarda bulunuyor. Özellikle kadınlarda ilerleyen genital enfeksiyonlar, idrar yollarına geçerek enfeksiyon oluşmasına neden olabiliyor. Risk grubunda olan kişilerin hastalık başlangıcında belirtileri olduğunda bir uzmana gözükerek gerekli tahlilleri yaptırması ve uygun antibiyotik tedavisi ile sıvı desteği alması gerekiyor. Sık idrara çıkma, idrarda koku ve kasıklarda ağrı gibi belirtiler olduğunda mutlaka bir uzmana başvurulması önem taşıyor. Böbrek sağlığı için alınması gereken önlemleri sıralıyor...