Kadınlarda daha sık görülen idrar yolu enfeksiyonu ihmale gelmiyor

İdrar yolu enfeksiyonu, özellikle kadınları tehdit ediyor. Ağrı, idrar değişikliği, idrar yaparken yanma, yüksek ateş, üşüme, titreme, bulantı ve kusma gibi şikayetlere yol açıyor. Genellikle önemsenmeyen ve tedavisi ihmal edilen bu hastalık, ilerleyen süreçte böbrek enfeksiyonu ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor! Nefroloji Uzmanı Dr. Enes Murat Atasoyu, bu nedenle erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Önemli bilgiler paylaşıyor...
UZMANA BAŞVURMALI
Bakteri ve virüs kaynaklı olan enfeksiyonların büyük bir bölümü bağırsaklarda bulunuyor. Özellikle kadınlarda ilerleyen genital enfeksiyonlar, idrar yollarına geçerek enfeksiyon oluşmasına neden olabiliyor. Risk grubunda olan kişilerin hastalık başlangıcında belirtileri olduğunda bir uzmana gözükerek gerekli tahlilleri yaptırması ve uygun antibiyotik tedavisi ile sıvı desteği alması gerekiyor. Sık idrara çıkma, idrarda koku ve kasıklarda ağrı gibi belirtiler olduğunda mutlaka bir uzmana başvurulması önem taşıyor. Böbrek sağlığı için alınması gereken önlemleri sıralıyor...
SU İÇİN, EGZERSİZ YAPIN...
Yeterli sıvı alımı: Araştırmalara göre, yeterli sıvı tüketimi böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltır. Günlük 2 litre su içilmelidir.
Hareketli yaşam tarzı: Düzenli yürüyüş, hafif koşu, bisiklete binmek gibi egzersizler hem dinç bir bedene sahip olmayı sağlar.
Kan şekerine dikkat: Diyabet, böbrek hastalığına neden olan hastalıklar içinde ilk sırada yer alır.
Tansiyon yükselmesin: Hipertansiyon, böbrek sağlığını bozar. Ayrıca böbrek hastalığının bir sonucu olarak gelişebilir.
Tuz tüketimini azaltın: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmemelidir.
Sigara tehlikeli: Sigara böbrekte kan akımında azaltır. Böylece böbrekler yeterince süzme yapamaz, atık maddeler vücutta birikir.
Gelişigüzel ilaç kullanmayın: Düzensiz ilaç kullanımı böbrek sağlığını tehdit eder. Doktor reçetesi olmadan ağrı kesici bile içmemek gerekir.