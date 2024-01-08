Kadınlar trafik ışıklarında ’kansere dur de, hayata devam et’ diyerek farkındalık yarattılar

Sağlık Bakanlığı, HPV aşısı için çalışmalar yaparak genç kızlarımıza ve kadınlarımıza sağlık konusunda önemli destek vermeye başladı. Bu kapsamda YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi de " Rahim ağzı kanseri farkındalık ayı" nedeniyle bir klip hazırladı.

Sosyal medyanın kadın fenomenleri, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda trafik ışıklarının kırmızı yandığı anda, yoldan geçen sürücülere uyarı yazılarını gösterip farkındalık yaratmaya çalıştı.

YY Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Behiye Pınar Göksedef ise kadınlarda 4. sıklıkta görülen 'rahim ağzı kanseri'nin erken teşhis ile önlenebilir olduğunu anlattı. "Yüzde 99 oranında HPV enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen bu kanser türü için kız, kadın, erkek demeksizin HPV aşısını yaptırmalıyız. Çünkü aşı hayat kurtarır. Ayrıca kadınlar her yıl düzenli olarak smear testi de yaptırmalı" ifadesini kullandı.