Bağışıklık sisteminin vücudun kendi sağlıklı dokularına saldırdığı otoimmün hastalıklarda, kadınların doğru tanıya ulaşma süreci erkeklere kıyasla çok daha uzun ve yıpratıcı geçiyor. Yeni yapılan kapsamlı bir araştırma, dünya genelindeki vakaların ezici çoğunluğunu oluşturan kadınların fiziksel şikayetlerinin sıklıkla anksiyete veya depresyon gibi psikolojik sorunlarla karıştırıldığını ve tanı almak için yıllarca beklemek zorunda kaldıklarını ortaya koydu.

TEŞHİS İÇİN YILLAR SÜREN BEKLEYİŞ Erkeklerin neredeyse yarısı ilk belirtiler ortaya çıktıktan sonraki bir yıl içinde doğru tanıya ulaşıyor. Kadınlarda ise tablo belirgin şekilde değişiyor; kadın hastaların yüzde 60,4'ü doğru teşhis için bir yıldan uzun süre bekliyor. Katılımcı kadınların yaklaşık üçte biri ise tanı alabilmek için dört yıl veya daha uzun bir süreyi geride bırakmak zorunda kalıyor.