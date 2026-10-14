B12 eksikliği bu belirtilerle kendini ele veriyor! Uzmanından 50 yaş üstüne kritik uyarı
Sinir sistemi ve beden sağlığında önemli rol oynayan B12 vitamininin eksikliği, baş dönmesinden unutkanlığa kadar birçok belirtiyle kendini gösterebiliyor. Dr. Muharrem İngeç, özellikle 50 yaş sonrasında B12 seviyelerinin düzenli takip edilmesini önerirken risk grubundaki kişileri ve takviye tedavilerinin olası yan etkilerini anlattı.
B12 vitamini, sinir sistemi ile beden sağlığının korunması açısından çok kritik görev görüyor. Eksikliğinde ise sağlık sorunları meydana getiriyor. Dr. Muharrem İngeç, B12 vitamini eksikliğinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor:
50 YAŞ ÜSTÜ DÜZENLİ TEST
Tavuk, kırmızı et, balık, karaciğer, yumurta, süt, peynir ve yoğurt ile bazı sebze ve meyveler, suda çözünebilen özellikteki B12 vitamini bakımından zengindir. İnsan vücudunda yaklaşık 4 miligram kadar depolanabilen B12 vitamininin yaklaşık olarak yarısı karaciğerde depolanıyor. Vücutta eksik olduğu kan sayımıyla belirleniyor. İleri yaşta ortaya çıkma riski yüksek olduğu için 50 yaşından sonra düzenli kan testleri ile B12 seviyeleri takip edilmelidir.
KIZARIKLIK YAPABİLİR
B12 vitamini, diğer B vitaminlerinin aksine vücutta üretilememekte ve dışarıdan takviye olarak alınabilmektedir. B12 vitamininin damar yoluyla vücuda verilmesi, ağızdan alınan tabletlere göre daha etkili olmaktadır. Bazı durumlarda, dışarıdan B12 vitamini destek tedavilerinin yan etkileri de ortaya çıkabilir. Enjeksiyon bölgesinde kaşıntı ve kızarıklık, ishal, vücutta şişme hissi ve ağrı hafif yan etkilerdir. Düzensiz kalp atımı, ayaklarda şişme ve kas krampları ise enjeksiyonun ağır yan etkileri arasında yer alır ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirir.