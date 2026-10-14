B12 vitamini, sinir sistemi ile beden sağlığının korunması açısından çok kritik görev görüyor. Eksikliğinde ise sağlık sorunları meydana getiriyor. Dr. Muharrem İngeç, B12 vitamini eksikliğinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor:

B12 vitamini eksikliği; baş dönmesi, unutkanlık, çarpıntı ve kuvvet kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) 50 YAŞ ÜSTÜ DÜZENLİ TEST Tavuk, kırmızı et, balık, karaciğer, yumurta, süt, peynir ve yoğurt ile bazı sebze ve meyveler, suda çözünebilen özellikteki B12 vitamini bakımından zengindir. İnsan vücudunda yaklaşık 4 miligram kadar depolanabilen B12 vitamininin yaklaşık olarak yarısı karaciğerde depolanıyor. Vücutta eksik olduğu kan sayımıyla belirleniyor. İleri yaşta ortaya çıkma riski yüksek olduğu için 50 yaşından sonra düzenli kan testleri ile B12 seviyeleri takip edilmelidir.