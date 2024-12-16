PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kadın kalbi daha hassas! Kırık kalp sendromu hakkında bilinmesi gerekenler

Kırıl kalp sendromu, kadınlarda 9 kat fazla görülüyor. Tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Kadın kalbi daha hassas! Kırık kalp sendromu hakkında bilinmesi gerekenler

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hassas kalp akla sevgiyi getirse de insan yaşamında hayati rol üstleniyor. Tıp dünyasında "stresin tetiklediği kardiyomiyopati" olarak tanımlanan "Kırık Kalp Sendromu" kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla görülüyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selçuk Görmez, 'kırık kalp sendromu' hakkında önemli bilgiler paylaşıyor...

    DOĞRU TEDAVİ ŞART
    Kalp krizine benzer belirtiler gösteren bu sendrom, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile karşımıza çıkıyor. Genellikle 55 yaşını geçmiş yani menopoz çağındaki kadınlarda görülüyor. Kadınlık hormonu östrojenin düşmesinin, sendromu tetiklediği öne sürülüyor. Tedavide kalbin pompalama gücünü artıran ve stresi azaltan ACE inhibitörleri, beta blokerler ve idrar söktürücü ilaçlar kullanılıyor. Ertelenen tedavi, sendromu öldürücü hale getiriyor.

    BOL HAREKET EDİN
    Haftada 5 gün 30 dakika süreyle düzenli ve tempolu yürüyüş yapın. Bisiklet sürün. Akdeniz tipi taze sebze ve meyve ile Omega-3'ten zengin beyaz et ağırlıklı beslenin. Uzun raf ömrüne sahip paketlenmiş gıdalardan uzak durun. Stresten kaçının. En az 7-8 saat uyuyun.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı
    Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Çok akıllı ve güçlü lider | Türkiye’ye anahtar vurgusu
    Halkbank
    Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak’ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? Artış ne kadar bekleniyor?
    Başkan Erdoğan’dan muhalefete SGK borçları eleştirisi: kırk dereden kırk kova su getiriyorlar
    7 gollü derbide zafer Aslan’ın! Galatasray Trabzonspor’u 4-3 yendi
    Türk Telekom
    Suriye Merkez Bankası kasalarında yaklaşık 26 ton altın rezervi tutulduğu ortaya çıktı
    Keçi koruyucusu mu kaçak avcı mı? Yaban keçisi avlarken yakalanan İYİ Partili Ünal Karaman’ın 7 ay önce soru önergesi verdiği ortaya çıktı
    PKK/YPG köşeye sıkıştı: Terörist Karayılan’dan Suriye’de yokuz açıklaması geldi
    Kartal’a demir yumruk! Beşiktaş Adana Demirspor’a 2-1 yenildi
    Son dakika | Almanya Başbakanı Scholz güven oyu alamadı! Erken seçim süreci başladı
    Mülteci Esad’dan günah çıkarma satırları! Lazkiye’den Moskova’ya kaçtım dedi TAKVİM’i doğruladı | Rus üssünde saklandım itirafı
    AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar: Suriye’de esas mesele toprak bütünlüğü
    Bakanlık CHP’li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu