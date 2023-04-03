Kabızlığı 10’unla yenin

beslenme alışkanlıkları kabızlığa yol açıyor. Uzmanlar, şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor:SAĞLIKLI bağırsaklar için sabah açken 2 adet kuru kayısı yiyip üzerine 1 bardak ılık su içerek güne başlayın.PRORBİYOTİKLER, bağırsaklara güç verir. Bu nedenleBOL su içmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.YÜKSEK posa içeriğine sahip kurubaklagiller, bağırsakları çalıştırır. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimeği haftada 2 gün tüketilmelidir.BAZI durumlarda kahve, bağırsak tembelliğine yol açar. Günde 2-3 fincandan fazla tüketilmemelidir.HER gün 20-30 dakika yürüyüş yapmak, kabızlık şikayetini azaltır.MUZ, pirinç lapası ve fast food yiyecekler kabızlığa yol açar. Uzak durun.FAZLA stres, bağırsak florasını bozar. Stresten kaçının.KEPEKLİ ürünler, kabızlığa yol açar. Bunun yerine tam tahıl, çavdar ve tam buğday ekmeği yiyin.BAĞIRSAĞI tembelleştiren sinameki ve açlık otu gibi bitkilerde çare aramayın...hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, kış aylarına veda ederken sofralarda bulunması gereken besinleri sıralıyor:KIRMIZIBİBER: Yüksek oranda C vitamini içerir. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Ancak reflü hastalarının kontrollü kullanılması gerekir.HAVUÇ: Bolca A vitamini içerir. Vücut direncini artırır.BROKOLİ: Kemikleri güçlendirir.ZERDEÇAL: Bağışıklığı güçlendirir.hastalıklarını önler.