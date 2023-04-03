Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kabızlığı 10’unla yenin

    Hatalı beslenme alışkanlıkları kabızlığa yol açıyor. Uzmanlar, şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor. İşte madde madde tüm detaylar...

    Kabızlığı 10’unla yenin
    HATALI beslenme alışkanlıkları kabızlığa yol açıyor. Uzmanlar, şikayetleri bitirecek önerileri sıralıyor:

    1 SAĞLIKLI bağırsaklar için sabah açken 2 adet kuru kayısı yiyip üzerine 1 bardak ılık su içerek güne başlayın.

    2 PRORBİYOTİKLER, bağırsaklara güç verir. Bu nedenle yoğurt, kefir, turşu tüketin.

    3 BOL su içmek, bağırsak hareketlerini hızlandırır.

    4 YÜKSEK posa içeriğine sahip kurubaklagiller, bağırsakları çalıştırır. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimeği haftada 2 gün tüketilmelidir.

    5 BAZI durumlarda kahve, bağırsak tembelliğine yol açar. Günde 2-3 fincandan fazla tüketilmemelidir.

    6 HER gün 20-30 dakika yürüyüş yapmak, kabızlık şikayetini azaltır.

    7 MUZ, pirinç lapası ve fast food yiyecekler kabızlığa yol açar. Uzak durun.

    8 FAZLA stres, bağırsak florasını bozar. Stresten kaçının.

    9 KEPEKLİ ürünler, kabızlığa yol açar. Bunun yerine tam tahıl, çavdar ve tam buğday ekmeği yiyin.

    10 BAĞIRSAĞI tembelleştiren sinameki ve açlık otu gibi bitkilerde çare aramayın...

    HASTALIKLARI YİYİN BİTİRİN
    SAĞLIKLI hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Diyetisyen Yasin Ayyıldız, kış aylarına veda ederken sofralarda bulunması gereken besinleri sıralıyor:

    KIRMIZIBİBER: Yüksek oranda C vitamini içerir. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır.

    SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur. Ancak reflü hastalarının kontrollü kullanılması gerekir.

    HAVUÇ: Bolca A vitamini içerir. Vücut direncini artırır.

    BROKOLİ: Kemikleri güçlendirir. Akciğerleri korur.

    ZERDEÇAL: Bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar hastalıklarını önler.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Seccade üzerinde ayakkabılı ikinci kare!
    Haberler Sağlık Kabızlığı 10’unla yenin
        loading
        SON DAKİKA