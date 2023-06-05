Jennifer Lopez yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını açıkladı!

Günümüzde herkes yıllara meydan okuyan güzel ve genç bir cildin hayalini kuruyor. Diyetisyen Salih Gürel, tam da mevsim geçişlerinde cildin nemini kaybettiğini söylüyor. Cilt dostu besinleri sıralıyor:
KIRMIZI BİBER: İçerisindeki C vitamini sayesinde cilde ışıltı verir. Yaşlanmaya savaş açar. Kırışıklıkları azaltır.
HAVUÇ: Kozmetik ürünlerinde kullanılan havuç cildi güzelleştirir. Pürüzsüzleştirir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Cilt için kolajen desteği sağlar. Hücreleri yeniler.
EYVAH PROSTAT
Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 40'lı yaşlardan sonra kapıyı çalıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, bu hastalığın gece sık idrara çıkma, mesanenin tamamen boşalmadığı hissi gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. "Yaşlandıkça BPH ve prostat kanserine yakalanma olasılığı artar.
Baba veya erkek kardeş prostat kanseri olduysa, hastalık riski iki katından fazladırr" diyor. Şöyle devam ediyor: Prostat kanserinin tedavisinde hastalığın seyrine göre aktif izleme ya da radikal prostatektomi işlemi gerekir. Radyasyon tedavisinde, prostat kanserini yok etmek için yüksek enerjili X ışınları kullanılır. Prostat kanserinin büyümesini tetikleyen erkeklik hormonlarını engellemek için ilaç tedavisi de verilebilir.
DİŞ İŞLERİ
Diş macununu sürmeden önce diş fırçasını ıslatmak ya da kuru bırakmakla ilgili tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Londra'daki Marylebone Smile Clinic'ten Dr. Sahil Pate, fırçayı ıslatmanın diş macununu seyrelttiğini açıkladı. Bu nedenle ıslatılmaması gerektiğini vurguladı. Dr. Patel, "Diş macununda zaten doğru miktarda nem var.
Islandığında daha hızlı köpürerek daha çabuk tükürmenize neden olur" ifadesini kullandı. Patel, diş fırçalama tekniğiyle ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı: Eğer fırça kılları dişin üstünde yaylanıyorsa, işini iyi yapmıyor demektir. Fırça kılları dişlerin üstünde düz durmalı ve yumuşak bir dokunuş elde etmelisiniz.
KANSIZLIĞA PORTAKAL
C vitamininden zengin portakal, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Diyabeti tedavi eder. Kırışıklıkları önler.
DİYABETE KARANFİL
Antioksidan etkiye sahip karanfil, karaciğeri toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler. Baş ağrısını iyileştirir.
ENFEKSİYONA KARABİBER
En sevilen baharatlardan karabiber, doğal antibiyotiktir. Bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlara iyi gelir. Kabızlık ve ishali bitirir. Sindirimi hızlandırır.