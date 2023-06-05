Jennifer Lopez yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırrını açıkladı!





DİŞ İŞLERİ

Diş macununu sürmeden önce diş fırçasını ıslatmak ya da kuru bırakmakla ilgili tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Londra'daki Marylebone Smile Clinic'ten Dr. Sahil Pate, fırçayı ıslatmanın diş macununu seyrelttiğini açıkladı. Bu nedenle ıslatılmaması gerektiğini vurguladı. Dr. Patel, "Diş macununda zaten doğru miktarda nem var.

Islandığında daha hızlı köpürerek daha çabuk tükürmenize neden olur" ifadesini kullandı. Patel, diş fırçalama tekniğiyle ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı: Eğer fırça kılları dişin üstünde yaylanıyorsa, işini iyi yapmıyor demektir. Fırça kılları dişlerin üstünde düz durmalı ve yumuşak bir dokunuş elde etmelisiniz.

KANSIZLIĞA PORTAKAL

C vitamininden zengin portakal, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Diyabeti tedavi eder. Kırışıklıkları önler.



DİYABETE KARANFİL

Antioksidan etkiye sahip karanfil, karaciğeri toksinlerden temizler. Kan şekerini dengeler. Baş ağrısını iyileştirir.



ENFEKSİYONA KARABİBER

En sevilen baharatlardan karabiber, doğal antibiyotiktir. Bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlara iyi gelir. Kabızlık ve ishali bitirir. Sindirimi hızlandırır.