İşin uzmanı uyarıyor! Obezitenin suç ortağı diyabet

Vücuttaki yağ oranının artmasına, obezite deniliyor. Pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Recep Aktimur, obezitenin Tip-2 diyabet riskini artırdığını söylüyor. "Tip 2 diyabet ile obezite arasında yakın ilişki vardır. Tip 2 diyabet yani şeker hastalığı, vücutta üretilen insülinin verimli kullanılamamasına bağlı olarak kanda yüksek şeker değerleri bulunmasına yol açan kronik bir hastalıktır. Obezite, tip 2 diyabet gelişiminde önemli etkenlerden biridir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN