İnme hastalığı sinsice ilerliyor! Tansiyon büyük risk: Bilinmeyen hastalık

İnme, hayat boyu sakat bırakabiliyor. Sinsi hastalık ameliyatla sakatlık geçirmeden sağlıklı yaşanabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, inme ile ilgili merak edilenleri anlatıyor...

İKİ SEBEPTEN MEYDANA GELİR

İnme, temel olarak iki sebepten olur. Beyin içindeki damarların patlamasına bağlı kanamaya bağlı olabilir. Ancak daha sıklıkla ince beyin damarlarının tıkanmasıyla, o damarın beslediği bölgeye kan akışının kesilmesinden olur. Beyin damarlarının tıkanması iki sebepten olur: Kalp içerisinde oluşan bir pıhtı beyine atar ve içinden geçemeyeceği kadar küçük bir damara ulaşınca damarı tıkar. Diğer bir nedeni ise beyni besleyen şah damarlarının daralması ve darlığı oluşturan yağ ve kireçli yapıların koparak ileride daha ince damarları tıkamasıyla olur.

AKRABANIZA BAKIN

Şah damarı tıkanıklıklarının, kalp damarı veya bacak damarı tıkanıklıklarından bir farkı yoktur. Yakın akrabalarınızda inme veya kalp krizi geçiren, by-pass veya stent olan kişiler varsa risk altındasınız. Sigara, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, obezite, hareketsiz bir yaşam diğer risk faktörleridir. Maalesef şah damarı darlıkları çoğu zaman hiçbir belirti vermez. İlk belirti inme hastalığı olabilir.

AMELİYATTA PLAK RİSKİ

Şah damarı tıkanıklığı giderilirken stent yapılması ameliyata oranla beyne bir parça atması ve işleme bağlı bir inme gelişmesi açısından daha risklidir. Stentte darlık anjio gorüntülemesi altında kılavuz bir telle geçilir. Bu telin üzerinden bir balon ilerletilir ve darlık kısmında şişirilerek darlık açılır. Darlığı oluşturan 'Plak' dediğimiz yağ ve kireçten oluşan yapıdan bir parça koparak ince beyin damarlarına atabilir. Ameliyatta ise damarın darlık olmayan temiz iki bölümünde akım kesilir ve darlık oluşturan kısım açılarak tüm plak temizlenir.