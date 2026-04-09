Türkiye'de ve dünyada inme (felç), en sık görülen nörolojik hastalıklar arasında yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çorum, günümüzde inmenin sadece ileri yaş hastalığı olmaktan çıktığını ve genç yaş gruplarında da görülmeye başladığını belirterek, bunda hareketsiz yaşam tarzı, hipertansiyon, diyabet ve sigara kullanımı gibi yanlış yaşam alışkanlıklarının etkili olduğunu söylüyor.

"İnme ve beyin hasarı ile beyin ameliyatları sonrası gelişen nörolojik kayıplar ve omurilik yaralanmaları gibi durumlarda, erken dönemde başlanan nörorehabilitasyon, hastaların iyileşme sürecini belirgin şekilde hızlandırıyor" diyor.



Robot destekli erken rehabilitasyonun 3 kritik etkisini anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:



FONKSİYON KAYIPLARINI GERİ KAZANDIRIYOR



Felç sonrası iyileşmede zamanla yarış başlıyor. Yoğun ve hedefe yönelik rehabilitasyon; hareket, denge, konuşma ve yutma fonksiyonlarının daha hızlı geri kazanılmasını sağlıyor. Erken dönemde başlanan, doğru planlanmış nörorehabilitasyon programları; hastanın yalnızca hareket kabiliyetini değil, yaşam kalitesini de yeniden kazandırır.



KOMPLİKASYONLARI ÖNLÜYOR



Uzun süre hareketsiz kalan felçli hastalarda; kas sertliği, eklem kısıtlılıkları, yatak yaraları, akciğer enfeksiyonları, solunum ve dolaşım problemleri gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bu durum hem tedavi sürecini zorlaştırır hem de iyileşmeyi geciktirir.



Erken dönemde başlanan nörorehabilitasyon ile hastanın mümkün olan en kısa sürede hareket ettirilmesi sağlanır.



BAĞIMSIZLIĞI ARTIRIYOR

Felç sonrası en önemli hedeflerden biri, hastanın günlük yaşamda mümkün olduğunca bağımsız hale gelmesidir. Erken dönemde başlanan rehabilitasyon programları, hastanın yürüme, oturma, ayağa kalkma, giyinme, yemek yeme ve kişisel bakım gibi temel aktiviteleri yeniden öğrenmesini sağlar. Bu durum, hem fiziksel iyileşmeyi hem de sosyal hayata katılımı güçlendirir.