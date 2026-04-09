Şehir hastaneleri, sağlık hizmetlerinde çağ atlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En büyük hayalimdi" diye hizmete açtığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi de dünyaya şifa oldu.
Özbekistan'da 2020 yılında nefes darlığı şikayetiyle astım tanısı konularak tedavi edilen Kunduzkhon Rasulova'nın yapılan ileri tetkiklerde nefes borusunda nadir görülen kanserli tümör taşıdığı ortaya çıktı. Ülkesinde farklı merkezlere başvuran Rasulova, tümörün nefes borusunun alt kısmı ile sağ akciğerin üst bölümüne kadar yayılması nedeniyle ameliyat edilmesinin zor olduğu belirtildi. Rasulova, tedavi için Türkiye'ye yönlendirildi. 3 Mart'ta Ankara'ya gelen Rasulova'nın, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan incelemelerinde ciddi kalp ritim bozukluğu da tespit edildi.
Öncelikle kalpteki ritim problemi giderilen Rasulova, 26 Mart'ta ameliyat edildi. Gerçekleştirilen zorlu ameliyatta, nefes borusunun tümörlü bölümü, hava yollarının birleşim noktası ve sağ akciğerin üst kısmı çıkarıldı; kalan hava yolları yeniden birleştirilerek solunum yolu baştan oluşturuldu. Kunduzkhon Rasulova, çok aşamalı tedaviyle tümörlü hücreden kurtularak sağlığına kavuştu.
'AVRUPA'DAN HASTALAR GELMEKTE'
Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Levent Öztürk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin Türkiye'nin en büyük hastanelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: Hastanemiz fiziksel olarak büyük ama teknolojik olarak da çok ileri imkanlara sahip bir hastane. Aynı zamanda hastanemizde ulusal ve uluslararası çapta tecrübeli hekimlerimiz var. 800 öğretim üyemiz var ve bunlar sağlıkta çözülmesi zor olan birçok problemi çözmektedir.
Hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen hastalarda çözülmesi zor olan, tedavisi zor olan hastalıkları tedavi eden bir merkez burası. Ülkemizdeki vatandaşlarımıza hizmet ederken aynı zamanda yurt dışından talep geldiğinde biz buna da elimizden gelen gayreti göstererek bu hastaların tedavisini sonuna kadar tamamlıyoruz.
Hastanemize hem Avrupa ülkelerinden, yakın zamanda İngiltere'den, yine Batı Avrupa ülkelerinden, Türk Cumhuriyetlerinden, Irak'tan, Katar'dan hastalar gelmekte, tedavi için başvurmakta ve biz bunların tedavisini gayet iyi bir şekilde tamamlamaktayız. İmkanlarımız var, teknolojik altyapımız var. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da bu konuda bize tam desteği var."